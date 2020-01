Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2020

Opjustering af forventninger til indtjening for regnskabsåret 2019





København, 23. januar 2020









cBrain har oprindeligt udmeldt en forventning til indtjening (EBT) for regnskabsåret 2019 på 5-10%.

Dette ændres nu til en forventning om en indtjening (EBT) for regnskabsåret 2019 på 10-12%.

Den 9. januar 2020 meddelte cBrain, at selskabet hævede den nedre grænse og ændrede forventningerne til omsætningsvækst for regnskabsåret 2019, idet forventningerne blev ændret fra en omsætningsvækst på 12-17% til en omsætningsvækst på 14-17%. Dette, kombineret med at de generelle omkostninger har været lidt lavere end forventet, giver anledning til en opjustering af forventningerne til indtjening (EBT) for regnskabsåret 2019.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO