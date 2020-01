Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 23. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 06/2020

Delårsrapport for 1. kvartal 2019/20

(perioden 01.10.2019 - 31.12.2019)



”Jeg er generelt tilfreds med første kvartal af regnskabsåret 2019/20, som har udviklet sig som planlagt. Med en omsætningsvækst på 10% og en fordobling af EBITDA i 1. kvartal 2019/20 fortsætter RTX den positive udvikling, og vi fastholder vores forventninger til året. I 1. kvartal fortsatte vi implementeringen af vores strategi om at skabe rentabel vækst. Vi fortsatte opskaleringen under de rammeaftaler, der blev annonceret i 2017/18, og vi fortsatte en række udviklingsaktiviteter både i forbindelse med fornyelse af de eksisterende rammeaftaler såvel som de helt nye rammeaftaler annonceret i 4. kvartal 2018/19”.

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER FOR 1. KVARTAL 2019/20 FOR RTX KONCERNEN

Højdepunkter: Det bedste første kvartal nogensinde med vækst i både omsætning og indtjening. Omsætningen steg med 10% til DKK 128,3 mio. drevet af fortsat vækst i Enterprise-segmentet i Business Communications. EBITDA steg med 102% til DKK 21,4 mio., og EBIT steg med 109% til DKK 16,3 mio. Implementeringen af vækststrategien fortsætter som planlagt. De finansielle målsætninger for 2019/20 fastholdes.



FORVENTNINGER TIL 2019/20

Ledelsen fastholder forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 620-650 mio., EBITDA i intervallet DKK 105-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 75-90 mio. for regnskabsåret 2019/20. Som det fremgår af årsrapporten for 2018/19 forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2019/20.

NYT AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM IVÆRKSAT SOM ANNONCERET

Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 61/2019 har RTX iværksat et nyt aktietilbagekøbs-program for et beløb op til DKK 20 mio. Programmet effektueres i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2020.

RTX A/S





PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2019/20 (perioden 01.10.2019 – 31.12.2019). Kommentarer til udviklingen i 1. kvartal 2019/20 følger nedenfor.

SALG OG STRATEGISK UDVIKLING

I 1. kvartal af regnskabsåret 2019/20 realiserede koncernen en omsætning på DKK 128,3 mio. svarende til en stigning på 10,2% (1. kvartal 2018/19: DKK 116,4 mio.) Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 7,3% i forhold til sidste år. Omsætningsvæksten i 1. kvartal var primært drevet af et øget salg indenfor Enterprise-segmentet i Business Communications.

Business Communications realiserede en omsætningsvækst på DKK 15,8% i 1. kvartal 2019/20 til DKK 89,5 mio. (1. kvartal 2018/19: DKK 77,3 mio.). Korrigeret for valutakurseffekten var væksten på 12,2%. Væksten afspejler et øget salg af håndsæt, basestationer og business headsets mv. til førende internationale kunder i Enterprise markedet gennem rammeaftaler.

I kvartalet fortsatte Business Communications med udviklingsaktiviteter til opdatering af produktserier under væsentlige ældre rammeaftaler, som er blevet fornyet med nye produktprogrammer. Ligeledes fortsatte opskaleringen af salget under nyere rammeaftaler annonceret i løbet af 2017/18. Disse aftaler bidrog væsentligt til væksten, dog er de kendetegnet ved kvartalsvise udsving i opstartsfasen. Yderligere, blev der igangsat udviklingsaktiviteter relateret til den nyeste rammeaftale (annonceret i slutningen af 2018/19). Endelig fortsatte udviklingen af egenfinansierede produktprogrammer - inklusive trådløse business headsets og ”beacons” (lokations-sendere) - i kvartalet. Udviklingen af flere produktvarianter og funktioner i de trådløse business headsets skaber betydelig interesse fra kunder i Enterprise-segmentet.

I 1. kvartal 2019/20 realiserede Design Services en omsætning på DKK 38,8 mio. svarende til et fald på 0,9% (1. kvartal 2018/19: DKK 39,2 mio.). Korrigeret for valutakurseffekter var nedgangen på 2,4%. Strategien for Design Services er at øge de tilbagevendende indtægter og skalerbarheden af ressourcerne, og den samlede omsætning for produktsalg og royalty indtægter steg som følge heraf en smule i kvartalet. Derimod faldt omsætningen en smule fra udviklingsprojekter (timebetalt udviklingsarbejde), da udviklingsaktiviteterne i forretningsenheden i stigende grad er fokuseret på at generere tilbagevendende omsætning i stedet for at udføre rene udviklingsprojekter.

I kvartalet påbegyndtes udviklingsaktiviteterne under den store rammeaftale annonceret i slutningen af 2018/19 vedrørende udviklingen for en stor international koncern indenfor ProAudio-segmentet af et produkt baseret på RTX’s konferenceplatform. Derudover fortsatte udviklings-aktiviteterne med at overtage den fulde forsyningskæde og leverancer af et færdigt produkt til RTX's største kunde inden for Healthcare-segmentet. På længere sigt er dette et vigtigt skridt i strategien i Design Services. RTX indgik desuden i kvartalet en kontrakt med yderligere en licens/royalty-kunde, som benytter RTX’s gaming platform med minimal signalforsinkelse. Forretningsenheden fortsatte produktudviklingsaktiviteterne med at forbedre de unikke Sheersound ™ og Sheerlink ™ platforme, som sikrer RTX's både nuværende og fremtidige kunder af produkter inden for ProAudio med stærk trådløs ydeevne såvel som væsentlig kortere tid til markedet og lavere lancerings-omkostninger for trådløse løsninger.

OMKOSTNINGER OG INDTJENING

Koncernens bruttoresultat steg med 13,2% til DKK 75,5 mio. i 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 66,7 mio.) drevet af det øgede omsætningsniveau. Gennem det realiserede produktmix samt en stabil forsyningskæde steg bruttomarginen med 1,6% -point til 58,9% (1. kvartal 2018/19: 57,3%).

Kapacitetsomkostningerne beløb sig til DKK 61,0 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 60,1 mio. i samme periode sidste år. Kapacitetsomkostningsniveauet er steget som følge af forøgelse af kapaciteten til at eksekvere på de væsentlige rammeaftaler offentliggjort i de seneste år. Med baggrund i dette steg medarbejderantallet i 1. kvartal 2019/20 til 291 fuldtidsansatte (1. kvartal 2018/19: 267). På den anden side er kapacitetsomkostningsniveauet faldet sammenlignet med sidste år, da sidste år indeholdt en engangsomkostning til undersøgelse af mulighederne for yderligere acceleration af væksten, og der var ingen af disse omkostninger i 2019/20. Kapacitetsomkostningerne er påvirket af implementeringen af IFRS 16 omhandlende aktivering af leasingkontrakter, hvilket giver en nedgang i kapacitetsomkostningerne (andre eksterne omkostninger) og en stigning i afskrivninger og renteomkostninger (ref. note1 i den engelske kvartalsrapport).

Som beskrevet ovenfor for begge forretningsenheder, fortsatte RTX i kvartalet med at finansiere udviklingsaktiviteter af trådløse business headstets, ”beacons”, ProAudio produktløsninger, etc. Som følge deraf har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 6,9 mio. i 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 4,0 mio.)

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) blev forbedret med 101,8% til DKK 21,4 mio. i 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 10,6 mio.). I 1. kvartal blev EBITDA marginen 16,7% (1. kvartal 2018/19: 9,1%). Udover væksten og forbedringerne i driften er stigningen i EBITDA hjulpet af implementeringen af IFRS 16 (aktivering af leasingkontrakter).

Afskrivninger steg til DKK 5,1 mio. i 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 2,8 mio.) primært drevet af yderligere afskrivninger på egenfinansierede udviklingsprojekter samt stigende afskrivninger som følge af implementeringen af IFRS 16.

Resultat af primær drift (EBIT) steg til DKK 16,3 mio. i 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 7,8 mio.), hvilket svarer til en stigning på 109,2% påvirket af stigningen i EBITDA og de øgede afskrivninger. EBIT er i mindre grad påvirket af implementeringen af IFRS 16.

Finansielle poster, netto, udgjorde DKK -2,8 mio. (1. kvartal 2018/19: DKK 0,7 mio.). De finansielle poster var negativt påvirket i kvartalet af valutakursreguleringer af balanceposter, af justeringer af værdien af investeringer i handelsporteføljen til dagsværdi på balancedagen samt af imple-menteringen af IFRS 16. De finansielle poster er i mindre grad positivt påvirket af kursdækning af valuta (USD), da koncernen i kvartalet har afdækket en del af den forventede netto-tilgang af USD

fra driften i de kommende kvartaler. Disse aftaler har en netto positiv værdi ved udgangen af 1. kvartal.

Periodens resultat før skat for 1. kvartal 2019/20 beløb sig til DKK 13,5 mio. (1. kvartal 2018/19: DKK 8,5 mio.) Periodens resultat efter skat blev på DKK 10,6 mio. for 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 6,5 mio.). Resultatet før og efter skat er i mindre grad negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16. Den kvartalsvise indtjening pr. aktie (EPS) var DKK 1,3 i 1. kvartal 2019/20 sammenlignet med DKK 0,8 i 1. kvartal 2018/19.

EGENKAPITAL, PENGESTRØMME OG AKTIONÆRRETTEDE TILTAG

Ved udgangen af 1. kvartal 2019/20 var koncernens soliditetsgrad 71,2% (1. kvartal 2018/19: 78,2%). Soliditetsgraden er steget med den genererede indtjening og faldet med udbetalingen af ​​udbytte og aktietilbagekøb. Derudover er soliditetsgraden faldet som følge af implementeringen af IFRS 16, som har medført øgede materielle aktiver (primært leaset fast ejendom) og beregnet gæld fra aktiverede leasingomkostninger. De samlede aktiver udgjorde DKK 483,9 mio. ved udgangen af ​1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 410,4 mio.), og stigningen er i høj grad forårsaget af implementeringen af ​​IFRS 16.

I 1. kvartal 2019/20 fortsatte koncernen med at realisere positive pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) på DKK 6,5 mio. (1. kvartal 2018/19: DKK 12,9 mio.), hvilket var positivt påvirket af væksten i indtjeningen og negativt påvirket af udsving i arbejdskapitalen og af skattebetalinger i 1. kvartal 2019/20.

Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af ​​1. kvartal 2019/20 DKK 208,3 mio. (1. kvartal 2018/19: DKK 190,4 mio.). Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen og negativt påvirket af udlodning til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer. Ved udgangen af ​​kvartalet afsluttede RTX det annoncerede tilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 31/2019. Under det afsluttede aktietilbagekøbs­program erhvervede RTX i alt 121.117 aktier til en samlet værdi af DKK 20,0 mio. (jf. selskabsmeddelelse nr. 01/20). Heraf blev 76.367 aktier til en samlet værdi af DKK 12,6 mio. erhvervet i løbet af 1. kvartal 2019/20 (1. kvartal 2018/19: DKK 0). Ved udgangen af ​​1. kvartal 2019/20 udgjorde RTX’s beholdning af egne aktier 542.243 stk. med en nominel værdi på DKK 5 pr. stk.

FORVENTNINGER TIL 2019/20

Ledelsen fastholder forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 620-650 mio., EBITDA i intervallet DKK 105-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 75-90 mio. for regnskabsåret 2019/20. Forventningerne er baseret på implementeringen af IFRS 16. Som det fremgår af årsrapporten for 2018/19, forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2019/20.

FORSLAG OM KAPITALNEDSÆTTELSE

Som yderligere annonceret i selskabsmeddelelse nr. 75/2019 har bestyrelsen på generalforsamlingen foreslået, at selskabets aktiekapital nedsættes med et nominelt beløb på DKK 1.500.000 fra DKK 44.714.190 til DKK 43.214.190 ved annullering af 300.000 stk. aktier med en nominel værdi på DKK 5 pr. stk. erhvervet af selskabet gennem aktietilbagekøbsprogrammer. Forslaget om kapital­nedsættelsen behandles på generalforsamlingen den 23. januar 2020.







RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2019/20

Udtalelser om fremtidige forhold.

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerheds-faktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter samt valutakurs- og renteudsving.

RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

