PARIS, BOSTON, LONDRES, et MUNICH, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mirakl , leader mondial des solutions de marketplace, a annoncé aujourd’hui une croissance annuelle de 77 % et un volume d’affaires de plus de 1,5 milliard de dollars créé par ses marketplaces. En 2019, Mirakl a séduit 49 nouveaux clients et a levé 70 millions de dollars lors d’une série C menée par Bain Capital Ventures. Le succès rencontré par Mirakl et sa clientèle illustre l’incroyable pouvoir de transformation du modèle des marketplaces.



Parmi les principales réussites de Mirakl en 2019 figurent notamment :

Le lancement de l’écosystème mondial de marketplaces Mirakl Connect , la première plateforme qui rassemble opérateurs, vendeurs et partenaires pour favoriser la croissance de nouvelles stratégies de plateforme.

Le lancement de « Mirakl Connector for Magento Marketplace Sellers » qui permet aux marques, revendeurs et distributeurs utilisant Magento Commerce de vendre aussi leurs produits sur les marketplaces Mirakl en toute facilité, tout en centralisant la gestion de leurs opérations sur une seule et même interface.

L’obtention de la certification Service Organization Control (SOC) 2 Type I conformément aux critères Trust Services Criteria (TSC) de l’Association américaine des experts comptables (AICPA).

La confiance accordée par 49 entreprises majeures souhaitant s’appuyer sur le modèle des plateformes pour devenir leaders de leurs secteurs. Parmi elles, Airbus Helicopters, Changi Airport, NBC Universal, Thales ou Shufersal.

Des investissements continus dans les technologies de plateforme et dans l’IA avec, à la clé, une gestion simplifiée des données produits pour les vendeurs et les opérateurs ou encore des fonctions de gestion avancée des catalogues pour générer encore plus d’opportunités commerciales.

La conclusion d’une étude menée par Forrester Consulting qui démontre que les marketplaces Mirakl peuvent générer un retour sur investissement considérable de 162 % et augmenter le chiffre d’affaires de 412 millions de dollars en trois ans seulement.

La mention de Mirakl dans l'étude de Gartner Hype Cycle for Digital Commerce, 2019 1 en tant que fournisseur de marketplaces dans la catégorie « Enterprise Marketplace ». Dans cette publication annuelle sur les tendances du commerce digital, l'institut a attribué une note élevée aux business models des marketplaces Enterprise. Selon le rapport, « mis en œuvre intelligemment, ce modèle offre de nombreux avantages, il permet aux entreprises d'enrichir leurs offres, de réduire leurs coûts de mise en vente et d'approvisionnement, de tester de nouveaux articles ou catégories avant de les introduire dans leur propre catalogue et enfin d'améliorer l'expérience client en augmentant sa transparence et son efficacité ».

De nouveaux partenariats avec de grands noms tels que Accenture, Avensia, BORN, Deloitte Digital, Gorilla Group, Optaros by MRM//McCann, Salesforce, ShipStation et Xplore Group qui contribueront à proposer des stratégies de plateforme fructueuses. La première année de la collaboration stratégique Solution Extension entre Mirakl et SAP a par ailleurs déjà porté ses fruits. Mirakl a ainsi pu renforcer sa présence sur des marchés clés tels que l'Allemagne et le Brésil, ainsi que sur des marchés émergents comme le Moyen-Orient.

La nomination de Mirakl parmi les 40 start-ups françaises les plus prometteuses (Next40), qui vient consacrer son statut de leader mondial des fournisseurs de marketplaces et d’entreprise high-tech. La liste Next40 fait partie d’une vaste initiative lancée par le Président français en vue d’augmenter le nombre de « licornes » françaises, ces start-ups estimées à plus d’un milliard de dollars avant même leur entrée en bourse, et de stimuler l’avancée des technologies digitales et l’innovation à travers le pays.

L’arrivée de quatre grands experts dans le domaine commercial et stratégique au sein de l’équipe dirigeante de Mirakl. Brian Callahan a rejoint Mirakl en qualité d’Executive Vice President Sales pour la région APAC tandis que Brendan Walsh est devenu Executive VP Sales EMEA. La spécialiste e-commerce et analytics Tzipi Avioz a rejoint le poste d’Executive Vice President of Customer Success pour la région Amérique et APAC. Luca Cassina, ancien manager chez Amazon Marketplace, a rejoint Mirakl en tant que Executive Vice President of Customer Success EMEA.

La clientèle de Mirakl s’est, par ailleurs, démarquée par des performances exceptionnelles en 2019, ce qui témoigne de la forte popularité du modèle des marketplaces :

Plus de 1,5 milliards de dollars de volume d’affaires a été réalisé sur les marketplaces Mirakl, dont un million de commandes pendant l’édition 2019 du Black Friday.

41 nouvelles marketplaces Mirakl se sont lancées en 2019, très souvent dans les quatre mois suivant la signature d’un contrat avec Mirakl. Parmi ces nouvelles marketplaces, on retrouve notamment ABB Electrification, Brico Privé, Coperama, Joules, Maisonette, Metro Cash & Carry, Premier, Simon Properties, Thoughtfull by Indigo Books & Music et Toyota Material Handling.

En 2019, on comptait 26 000 vendeurs professionnels sur les marketplaces Mirakl, représentant plus de 73 millions d’offres actives.

« Nous sommes très satisfaits de notre décision de créer une marketplace. Quatre ans après, je pense même que nous aurions dû nous y mettre plus tôt. Le principe de marketplace est inscrit dans l’ADN de notre entreprise et les ventes [qui y sont réalisées] représentent un élément essentiel de notre stratégie de croissance globale » a déclaré Brendan Toupin, Directeur du e-commerce chez Best Buy Canada.

Les avantages de ce modèle ne se limitent pas à l’univers du B2C, loin de là. « Il était absolument essentiel de s’assurer que nos revendeurs agréés soient inclus dans nos efforts d’amélioration de l’expérience client sur notre secteur », affirme, par exemple, Nick Ostergaard, Directeur des ventes en ligne & systèmes marketing chez Toyota Material Handling. « Le modèle de marketplace s’est imposé comme la solution idéale », conclut-il.

Afin d’encourager l’adoption des plateformes, Mirakl a tenu son sommet annuel Marketplace & Platform Summit à Paris, mais en a également inauguré une première édition américaine à Boston en 2019. Ces événements exclusifs ont rassemblé plus de 600 organisations pionnières, partenaires technologiques novateurs et analystes issus des quatre coins du monde pour témoigner de la puissance et du potentiel du modèle des marketplaces. À cette occasion, Adrien Nussenbaum, co-fondateur et CEO de la branche américaine de Mirakl, a détaillé en quoi les plateformes étaient destinées à modifier à tout jamais les interactions entre individus et entreprises. Il résume ainsi son message aux participants : « Aujourd’hui, votre force réside dans votre relation avec vos clients. Demain, elle se trouvera dans l’écosystème que vous aurez construit entre vos clients et vos partenaires ».

Selon les prévisions de l’institut Gartner, plus de 60 % des acteurs de l’e-commerce se seront dotés d’une marketplace ou auront intégré des vendeurs tiers dans leur écosystème à l’horizon 2020. Pour répondre à la hausse de la demande en marketplaces, Mirakl a agrandi son équipe pour atteindre 258 collaborateurs en 2019.

« Nous sommes fiers de voir nos Platform Pioneers s’appuyer sur les solutions Mirakl pour réinventer leur activité et tirer de grands bénéfices de la mise en place de cette stratégie plateforme », se félicite Philippe Corrot, co-fondateur et CEO de Mirakl. « Il ne fait aucun doute que cette révolution digitale continuera d’engendrer de profondes transformations au cours des prochaines années ».

A propos de Mirakl

Mirakl permet aux retailers, pure-players et aux grands industriels de développer rapidement une source de revenus additionnelle en lançant leur propre marketplace e-commerce ou en engageant la plateformisation de leur écosystème. Le modèle marketplace permet aux entreprises d'apporter plus de valeur à leurs clients et de les fidéliser en offrant des produits supplémentaires, au meilleur prix et avec une qualité de service optimale. Mirakl Marketplace Platform automatise et gère les éléments les plus complexes : le recrutement de vendeurs, le contrôle qualité ou encore la gestion des commandes grâce à ses nombreuses API, modulables et faciles à intégrer. S'adressant aussi bien aux acteurs B2C que B2B, Mirakl apporte à ses clients une solution clé-en-main facile à intégrer. Plus de 200 clients répartis dans 40 pays font aujourd'hui confiance aux technologies et à l'expertise de Mirakl, dont Galeries Lafayette, Conforama, Conrad, Carrefour, Siemens, Best Buy Canada, Go Sport, Hewlett Packard Enterprise, Urban Outfitters, Toyota Material Handling et Walmart Mexico.

