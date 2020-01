MONTRÉAL, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Gold Mines Inc. (TSX: DNG / OTC: DNGDF) (Dynacor ou la « Société »), un leader dans le domaine de l'achat et du traitement de minerai au service des mineurs artisanaux au Pérou, a le plaisir d’annoncer sa production du quatrième trimestre et annuelle 2019.



PRODUCTION DU QUATRIEME TRIMETRE ET ANNUELLE 2019

Meilleurs volumes trimestriel et annuel d’achat de minerai d’or,

Volume de traitement trimestriel de 330 tonnes par jour (tpj) et production d’or de 24 352 onces, des records historiques,

Production annuelle de 80 677 onces d’or, y compris 46 582 onces au cours du second semestre, dépassant les objectifs révisés pour 2019.

En décembre, avec des achats de 11 306 tonnes et une production de 8 815 onces d’or, la Société a enregistré un nouveau record d’achat de minerai et de production d’or. La production d’or de décembre a même été 34,9% plus élevée que la moyenne mensuelle 2019 à fin novembre.



L’usine Veta-Dorada a terminé l’année 2019 avec un record historique de volume de traitement trimestriel de 330 tpj et un volume annuel de 98 649 tonnes de minerai d’or traitées comparativement à 91 512 tonnes en 2018 soit une augmentation de 7,8%. Le volume total de minerai acheté en 2019 a lui été de 105 238 tonnes comparativement à 90 977 en 2018 ce qui représente une augmentation de 15,7%.



Fin 2019, la Société avait accumulé une production non exportée d’environ 8 500 onces, dont un envoi de 2 650 onces qui a été et qui est toujours retenu et en cours d'examen par les autorités douanières péruviennes (voir les communiqués de presse du 27 décembre 2019 et 16 janvier 2020). Les exportations ont repris en janvier 2020.



AUGMENTE SON DIVIDENDE DE 50%



La Société a annoncé le 28 novembre 2019 une augmentation de 50% de son dividende trimestriel (voir communiqué de presse du 28 novembre 2019) ce qui représente un dividende annuel de 0,06 $ CA par action, soit en date de ce communiqué un rendement de 3,5%.



À PROPOS DE DYNACOR



Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d’expérience. En 2019, la Société a produit 80 677 onces d’or en ligne avec la production 2018 (81 314 onces).



Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.



Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).



ÉNONCÉS PROSPECTIFS



Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.



Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Dynacor

Dale Nejmeldeen

Directeur, Relations avec les actionnaires

Dynacor

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 230)

Courriel : investors@dynacor.com

