MONTRÉAL, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer une mise à jour sur la campagne de forage à venir sur son projet James Bay Niobium (le « projet ») et la clôture d’un financement.



PROGRAMME D’EXPLORATION

Suite à la signature d'une entente de protection avec la Première Nation Moose Cree (communiqué de presse de NioBay daté du 24 décembre 2019), NioBay a le plaisir d'annoncer que des contrats majeurs ont été attribués et que la campagne de forage (le «programme») débutera la première semaine de février 2020.

Le programme comprend sept trous de forage (environ 3 400 mètres) et i) testera une zone à haute teneur latéralement et en profondeur, ii) fournira du minerai afin d’effectuer des essais métallurgiques et iii) recueillera des informations géotechniques. Le programme durera approximativement six semaines et les résultats d’analyse seront publiés dès qu’ils seront disponibles.

Une mise à jour de l’estimation des ressources du gisement de niobium suivra et NioBay débutera subséquemment une évaluation économique préliminaire du projet.

FINANCEMENT

NioBay a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier (le « placement ») en vertu duquel la Société a émis 328 571 unités (les « unités ») à un prix de 0,35 $ par unité pour un produit de 115 000 $, chaque unité se composant d’une (1) action et d’un demi (1/2) bon de souscription, chaque bon de souscription entier donnant le droit à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,45 $ par action pendant une période de 24 mois.

Les unités sont assujetties à des restrictions de revente pour une période de quatre mois et un jour suivant la clôture du placement en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Suite à la clôture du placement, la Société compte 52 254 580 actions ordinaires émises et en circulation.

Le placement a été effectué en vertu de dispenses de prospectus aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

NOMINATION D’UN NOUVEAU SECRÉTAIRE CORPORATIF

La Société a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Marc Pothier au poste de secrétaire corporatif de la Société suite à la démission de Mme Carole Plante. M. Pothier a obtenu un diplôme en droit de l'Université de Montréal en 1988 et est membre du Barreau du Québec. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur minier, agissant principalement à titre de conseiller juridique pour diverses sociétés cotées en bourse, lesquelles exerçant des activités minières dans de nombreuses juridictions. M. Pothier agit actuellement à titre de conseiller juridique et secrétaire corporatif de Harfang Exploration inc. inscrite à la Bourse de croissance TSX.

OCTROI D’OPTIONS

Dans le cadre de l’ajout récent de personnel, le conseil d’administration a approuvé l’octroi d’options d’achat d’actions à un membre de la direction et à un consultant clé, lesquelles visent à acquérir un maximum de 100 000 actions ordinaires du capital-actions de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions seront acquises immédiatement et la balance sera assujettie à une période d’acquisition de droits de deux ans. L’octroi a un terme de cinq ans à un prix de levée de 0,40 $ par action. Les options d’achat d’actions ont été octroyées en vertu du Régime d’options d’achat d’actions de la Société.

PERSONNE QUALIFIÉE

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Claude Dufresne, ing., personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Dufresne est président et chef de la direction de NioBay.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et incluent des énoncés liés aux intentions de la Société de débuter le programme d’exploration au début de l’année 2020 et de compléter une évaluation économique préliminaire. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.