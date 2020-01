VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que Farmako GmbH (« Farmako »), par l’intermédiaire de sa filiale détenue à 100 % Farmako Limited, a reçu sa licence de manipulation de médicaments contrôlés par le Home Office britannique (la « licence »).



Farmako Limited a obtenu sa licence moins d’un mois après la fin de son inspection par le Home Office britannique en décembre 2019. Ayant obtenu sa licence, Farmako Limited a l’intention de commencer à vendre du cannabis médical en gros au Royaume-Uni d’ici le milieu de l’année 2020, y compris l’importation des produits Bedrocan provenant des Pays-Bas, en vue de la distribution aux patients du Royaume-Uni.

« Le marché du cannabis médicinal britannique devrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains d’ici 2024, et jusqu’à 1 % de la population britannique devrait être admissible à recevoir des ordonnances de cannabis médicinal d’ici 2028 », a déclaré Katrin Eckmans, PDG de Farmako. « L’obtention de cette licence est une étape clé pour notre entreprise européenne, positionnant Farmako Limited comme l’un des premiers leaders sur le marché britannique, en plein essor, du cannabis médicinal. »

Le marché du cannabis au Royaume-Uni en est encore à ses débuts avec les récentes modifications législatives permettant aux médecins spécialistes de prescrire du cannabis pouvant être distribué par les pharmacies. De plus, les patients britanniques faisant usage de cannabis médical bénéficient d’une large couverture d’assurance par le National Health Service du Royaume-Uni. La direction estime que l’accès à une couverture d’assurance largement disponible pour le cannabis médicinal est l’une des caractéristiques attrayantes du marché britannique. La direction de Farmako Limited estime que les modifications réglementaires en attente au Royaume-Uni pourraient créer un environnement plus permissif pour l’importation et l’entreposage de drogues contrôlées de l’annexe 2, y compris le cannabis médicinal. Si ce changement de réglementation devait se produire, la direction estime qu’elle renforcera encore davantage la position de Farmako Limited en créant des synergies avec les activités de la société en dehors du Royaume-Uni.

La licence a été délivrée par le Home Office britannique conformément au Misuse of Drugs Act 1971 et à son règlement relatif à la mauvaise utilisation des médicaments. Farmako Limited est désormais entièrement autorisé à poursuivre le commerce de cannabis pharmaceutique/médical au Royaume-Uni après avoir obtenu sa certification de conformité aux bonnes pratiques de distribution (« BPD ») et avoir obtenu auparavant l’autorisation de distribution de médicaments en gros (« WDA ») y compris le cannabis médical par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (la « MRHA ») du Royaume-Uni.

La réception rapide par Farmako Limited d’une licence de manipulation de médicaments contrôlés par le Home Office britannique valide en outre la capacité de la société à s’exécuter sur des marchés de cannabis médicinal mal desservis, prêts à croître. Cette licence fournit à Farmako un accès rapide au marché britannique de premier plan et, associé à une large couverture d’assurance du National Health Service pour le cannabis médical afin de garantir les résultats pour les patients, sera un élément stratégique clé de la plateforme de commerce mondial d’AgraFlora permettant de générer des revenus provenant du cannabis au cours des prochains trimestres.

À propos de Farmako GmbH

Farmako est un important distributeur européen de cannabis médical, dont le siège social est situé à Francfort, en Allemagne, avec des sociétés affiliées au Royaume-Uni, au Luxembourg et au Danemark. Le réseau de distribution allemand de Farmako s’étend dans approximativement 20 000 pharmacies et comprend une clientèle de plus de 100 000 patients. Farmako est titulaire d’une licence de distribution médicale en gros en vertu de la loi allemande sur les médicaments (« AMG »), d’un permis de manipulation de stupéfiants conformément à la Betaubungsmittelgesetz (« BtMG ») allemande, d’un certificat de l’UE-BPD, ainsi que d’une licence de manipulation de médicaments contrôlés du Home Office britannique.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

