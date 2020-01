Som led i selskabets fokus på investorpleje har ledelsen i Wirtek besluttet at indgå en likviditetsstilleraftale med forventet start den 1. februar 2020. Detaljer omkring denne aftale vil blive publiceret i en separat First North meddelelse i løbet af næste uge, når kontrakten formelt er på plads.

Wirtek overgår desuden fra halvårsrapportering til kvartalsrapportering i 2020, således at selskabets investorer får øget indsigt i Wirteks resultater. Datoer for publicering af de nye kvartalsmeddelelser for 2020 kan findes inde på Wirteks hjemmeside.





Om Wirtek A/S

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. Wirtek koncernen består i Danmark af Wirtek A/S og det 100% ejede datterselskab Software Pro ApS samt det ligeledes 100 % ejede rumænske datterselskab Wirtek SRL.





Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf: +45 2176 4317