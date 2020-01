Gent, Belgien, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das schnell wachsende und transformative Unternehmen für Nahrungsmittel- und Pflanzenschutz, Biotalys NV, entwickelt eine neue Generation von biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Proteinbasis. Das Unternehmen hat heute eine Zusammenarbeit mit Chrysal angekündigt, die darauf abzielt, Blumen mithilfe seines neuartigen biologischen Fungizids vor Pilzkrankheiten zu schützen und länger frisch zu halten. Die Studie wird bei Chrysal in den Niederlanden durchgeführt und legt ihr Augenmerk auf den Pilzschutz nach der Ernte von Schnittblumen.



Chrysal ist eine treibende Kraft in der Blumenindustrie und weltweit führender Anbieter von Frischhaltemitteln für Schnittblumen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung, kann zahlreiche Innovationen vorweisen und setzt sich kontinuierlich für Qualität und nachhaltige Lösungen ein. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Abfall in jeder Phase des Gartenbaus, bei seinen Produkten, seiner Beratung und Protokollierung zu reduzieren.

Patrice Sellès, CEO von Biotalys, erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit Chrysal, dem weltweit führenden Anbieter von Frischhaltemitteln für Schnittblumen, zusammenzuarbeiten und unser Angebot an sicheren und wirksamen biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Proteinbasis weiterzuentwickeln. Nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren sind immer mehr gefragt. Mit unserer Zusammenarbeit können wir dieser Nachfrage begegnen. Ziel dieser Kollaboration ist es, das Potenzial unseres Biofungizids, Schnittblumen nach der Ernte vor Pilzkrankheiten zu schützen, zu bewerten. Wenn sie erfolgreich ist, wird sie den Beweis für das einzigartige Potenzial und die breite Anwendbarkeit unserer biologischen Pflanzenschutzmittel liefern, die selbst bei Schnittblumen zum Einsatz kommen können.“

Peter Vriends, CEO von Chrysal, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Biotalys. Sie hilft uns in unserem Anliegen, weltweit nachhaltige Lösungen anzubieten. Neuartige Technologien, wie sie von Biotalys entwickelt wurden, passen perfekt zu den Anforderungen unserer Kunden und der wachsenden Nachfrage von Verbrauchern nach Blumen, die im respektvollen Umgang mit unserem Planeten angebaut werden. Wir freuen uns darauf, mit Biotalys zusammenzuarbeiten und neue, hochwertige Lösungen für unsere Endnutzer in diesem Sektor zu entwickeln.“

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte.

Auf Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt das Unternehmen ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produkten, die mit neuen Wirkungsweisen die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen – von der Erde bis auf den Teller.

Die einzigartigen biologischen Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis von Biotalys verbinden die Wirkungsstärke von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte und sind damit ideal für die Anwendung vor und nach der Ernte geeignet. Das Unternehmen plant, sein erstes Biofungizid im Jahr 2022 zunächst in den USA und anschließend weltweit einzuführen.

Biotalys wurde 2013 als Ableger des VIB (Flanders Institute for Biotechnology) gegründet und hat bisher 51 Millionen Euro von internationalen Investoren erhalten. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Biotechnologie-Cluster in Gent, Belgien. Weitere Informationen finden Sie unter www.biotalys.com .

Über Chrysal

Chrysal ist eine treibende Kraft in der Blumen- und Pflanzenindustrie und weltweit führender Anbieter von Frischhaltemitteln für Schnittblumen. Ob während der Aufzucht, dem Transport, Verkauf oder der reinen Freude an Schnittblumen und Topfpflanzen: Chrysal bietet die besten Lösungen, um die Langlebigkeit von Pflanzen zu verlängern. Wir verfügen über mehr als 90 Jahre Erfahrung, können zahlreiche Innovationen vorweisen und setzen uns kontinuierlich für Qualität und nachhaltige Lösungen ein. Damit wollen wir über die Bedürfnisse unserer Kunden hinauswachsen – heute und auch in Zukunft.

Chrysal hat Standorte in Ländern, die in der Blumen- und Pflanzenindustrie von großer Bedeutung sind – entweder wegen ihrer Anbaugebiete (Südamerika, Afrika, Asien) oder wegen ihrer Marktstellung im Handel und Einzelhandel (Westeuropa, USA und Japan). Wir unterhalten Niederlassungen und enge Kooperationen in 14 Ländern und Produktionsstätten in 5 Ländern.