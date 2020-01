GAND, Belgique, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des aliments et des cultures, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, annonce aujourd'hui une collaboration avec Chrysal en vue de protéger les fleurs contre les maladies fongiques et de préserver leur beauté à l'aide de son biofongicide de nouvelle génération. Cette étude sera menée chez Chrysal, aux Pays-Bas, et portera principalement sur la protection antifongique post-récolte pour les fleurs coupées.



Chrysal est une force motrice de l'industrie florale et le leader mondial du marché de la nourriture pour fleurs, qui cherche à protéger la beauté des fleurs afin qu'elles restent fraîches plus longtemps. S'appuyant sur plus de 90 années d'expérience et d'innovations, sur son engagement pour la qualité et sur sa recherche constante de solutions durables, cette société s'attache à réduire les déchets à chaque étape de la chaîne horticole grâce à ses produits, ses conseils et ses protocoles.

Patrice Sellès, PDG de Biotalys, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Chrysal, le leader mondial de la nourriture pour fleurs, dans le cadre du développement de notre gamme de solutions de biocontrôle sûres et efficaces à base de protéines pour contribuer à des pratiques agricoles plus durables. L'objectif de cette collaboration est d'évaluer le potentiel de notre biofongicide pour protéger les fleurs coupées contre les maladies fongiques après récolte. Si le succès est au rendez-vous, nous aurons la preuve du potentiel unique et de la grande variété des applications de notre plateforme de biocontrôle, notamment de son utilisation pour les fleurs. »

Peter Vriends, PDG de Chrysal, a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette collaboration avec Biotalys, qui correspond parfaitement à notre objectif stratégique : offrir des solutions durables à l'échelle mondiale. Les technologies innovantes telles que celles qui sont mises au point par Biotalys répondent à merveille aux besoins de nos clients et au désir croissant des consommateurs de disposer de fleurs cultivées dans le respect de notre planète. Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble afin d'élaborer des solutions novatrices de grande valeur pour nos utilisateurs finaux dans ce secteur d'activité. »

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l’essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable.

Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, la Société développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette.

Les solutions de biocontrôle uniques de Biotalys, basées sur les protéines, combinent les caractéristiques de haute performance des produits chimiques avec le profil de sécurité propre des produits biologiques, ce qui en fait les agents idéaux en termes de protection des cultures pour les applications pré-récolte comme post-récolte. La Société est en passe de lancer son premier biofongicide aux États-Unis en 2022, avec par la suite des commercialisations dans le monde entier.

Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Institut flamand de biotechnologie) et a levé 51 millions d'euros à ce jour auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La Société est basée dans le cluster de biotechnologies à Gand, en Belgique. Davantage d'informations sont disponibles sur www.biotalys.com .

À propos de Chrysal

Chrysal est un acteur majeur de l'industrie des fleurs et des plantes et le leader mondial du marché de la nourriture pour fleurs. Que vous cultiviez, transportiez, vendiez des fleurs coupées et des plantes en pot ou que, tout simplement, vous profitiez de leur beauté chez vous, Chrysal offre les meilleures solutions pour qu'elles conservent leur fraîcheur plus longtemps. Nous appuyant sur plus de 90 années d'expérience et d'innovations, sur notre engagement pour la qualité et sur notre recherche constante de solutions durables, nous cherchons à dépasser les attentes de nos clients, aujourd'hui mais aussi pour l'avenir.

Chrysal est présent dans des pays qui sont des acteurs majeurs de l'industrie des fleurs et des plantes, en raison de leurs zones de culture (Amérique du Sud, Afrique, Asie) ou de la place qu'ils occupent sur ce marché en matière de commerce et de vente au détail (Europe de l'Ouest, États-Unis et Japon). L'entreprise opère et travaille en étroite coopération dans 14 pays et dispose de sites de production dans 5 pays.