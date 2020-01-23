比利时根特, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV是一家发展迅速且具有变革性的粮食和作物保护公司，从事开发新一代基于蛋白质的生物防治技术。该公司今天宣布与Chrysal合作，使用其新一代生物杀真菌剂保护花朵免受真菌病害并保持其美丽。这项研究将在荷兰的Chrysal进行，重点是切花的真菌防护。



Chrysal是花卉养料行业的推动力量，也是花卉食品领域的全球市场领导者，致力于保护花卉的美丽，延长其保持新鲜的时间。该公司凭借90多年来的经验和创新、对质量的承诺以及对可持续解决方案的不懈追求，强调通过其产品、建议和方案实现在园艺链条中的每个阶段减少浪费。

Biotalys的首席执行官Patrice Sellès评论道： “我们不断开发安全有效的基于蛋白质的生物防治产品，以满足对可持续农业实践的更高需求，为此，我们对与花卉养料领域的全球领导者Chrysal合作感到非常欣喜。这项合作的目的是评估我们的生物杀真菌剂在收获后保护切花免受真菌病侵害的潜力。如果成功，它将证明我们的生物防治平台具有独特的潜力和广泛的适用性，包括针对花卉的使用。”

Chrysal的首席执行官Peter Vriends补充说：“我们对与Biotalys的合作感到非常兴奋，这符合我们在全球范围内提供可持续解决方案的战略目标。Biotalys所开发技术这样的创新科技非常适合我们客户的需求，也满足了消费者对欣赏环保型花卉日益增长的愿望。我们期待着携手合作，为行业内的最终用户开发新型的高价值解决方案。”

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，该公司开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。

Biotalys独特的基于蛋白质的生物防治技术将化学品的高性能特性与生物制品的清洁安全性相结合，使其成为作物收获前和收获后应用的理想作物保护剂。公司有望在2022年在美国推出其首款生物杀真菌剂，随后将推向全球市场。

Biotalys成立于2013年，从VIB（法兰德斯生物技术研究所）分拆而来，迄今为止已通过国际专业投资者筹集资金5100万欧元。总部位于比利时根特的生物科技集群区。更多信息参见 www.biotalys.com 。

关于Chrysal

Chrysal是鲜花和植物行业的一支主要推进力量，也是全球花卉养料市场中的领先企业。无论您是从事切花和盆栽植物的种植、运输、销售，还是仅仅想在自己的家居中欣赏花卉之美，Chrysal都可为您提供延长花卉保鲜期的最佳解决方案。凭借90多年来的经验和创新、对质量的承诺以及对可持续解决方案的不懈追求，我们力争超越客户需求——包括当前和未来的需求。

Chrysal在花卉植物产业中的重要国家开展业务，包括主要种植区（南美、非洲、亚洲）的国家，以及在贸易和零售方面占有重要市场地位的国家和地区（西欧、美国和日本）。公司在14个国家/地区开展运营和紧密合作，在5个国家/地区建有生产设施。