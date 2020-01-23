比利時根特, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案。該公司今天宣佈與 Chrysal 合作保護花卉免受真菌侵害，並使用公司的新一代生物殺真菌劑保護花卉的美態。這項研究將在尼德蘭的 Chrysal 進行，重點是切花在切割後的真菌保護。



Chrysal 是花卉業的龐大動力，也是花卉食品的全球市場領導者，旨在保護花卉的美態，使花卉看來更新鮮。透過 90 多年的經驗和創新、對品質的承諾和對可持續解決方案的不懈追求，該公司非常重視透過其產品、建議和協定在園藝供應鏈中的每個階段減少浪費。

Biotalys 行政總裁 PatriceSellès 表示：「我們非常高興能與花卉食品的全球領導者 Chrysal 合作，因為我們將繼續開發安全有效的蛋白質生物控制產品線，致力滿足市場對更可持續農業做法的需求。這項合作的目的是評估我們的生物殺菌劑在保護切花在切割後免受真菌侵害的機會。如果項目成功，將會證明我們的生物防治平台具有獨特的潛力和廣泛的適用性，包括在花卉中使用。」

Chrysal 行政總裁 Peter Vriends 補充說：「我們對與 Biotalys 的合作感到非常興奮，因為這個項目與我們在全球範圍內提供可持續解決方案的策略目標保持一致。由 Biotalys 開發的新技術非常適合我們客戶的需求，也可滿足消費者不斷提升的期望，以享受生長方法尊重地球的鮮花。我們期待是次合作，並為此行業的最終用戶開發全新的高價值解決方案。」

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全食品供應。

憑藉其突破性技術平台，公司開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式新穎，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。

Biotalys 的獨有蛋白質生物防治與化學品的高效能特性及生物製品的清潔安全性相結合，使其成為收割作物前後施用的理想作物保護劑。該公司擬定於 2022 年在美國推出其首個生物殺菌劑，隨後將其引入全球市場。

Biotalys 成立於 2013 年，是法蘭德斯生物技術研究所 (VIB) 的分公司，迄今已從國際專業投資者籌集了 5,100 萬歐元。公司總部位於比利時根特的生物技術集中地。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.biotalys.com 。

關於 Chrysal

Chrysal 是花卉和植物業的主要動力，也是花卉食品的全球市場領導者。無論您是在家中種植、運送、出售或只是享受切花和盆栽植物的美態，Chrysal 都能提供最佳的解決方案，讓花卉看來更新鮮。透過 90 多年的經驗和創新、對質量的承諾和對可持續解決方案的不懈追求，我們的目標是超越現在和未來的客戶需求。

Chrysal 的業務遍及花卉和植物業的關鍵國家，包括種植地區（南美、非洲、亞洲）及在貿易和零售業務的市場地位（西歐、美國和日本）。該公司在 14 個國家/地區保持營運和緊密合作，並在 5 個國家/地區運作生產設施。