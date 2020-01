Croissance du chiffre d'affaires et augmentation de la marge BAII 1 prévues sur la période des perspectives

prévues sur la période des perspectives Prévision de flux de trésorerie disponible 2 d'environ 5,5 milliards de dollars pour la période 2020-2022

d'environ 5,5 milliards de dollars pour la période 2020-2022 Marge BAII plus élevée prévue en 2020

AURORA, Ontario, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses perspectives financières pour 2020 et 2022.

Nos perspectives jusqu'en 2022 prévoient une croissance continue des ventes totales et une amélioration de notre marge BAII, toutes deux par rapport à 2019, en dépit de prévisions des niveaux de production de véhicules légers relativement stables en Amérique du Nord et en Europe pour cette même période. L'amélioration de la marge BAII est prévue dans chacun de nos secteurs d'exploitation. Nous prévoyons des flux de trésorerie disponibles cumulés d'environ 5,5 milliards de dollars pour la période courant de 2020 à 2022, ce qui reflète le maintien de bénéfices solides et de dépenses en capital rigoureuses.

Pour 2020, par rapport à 2019, nos ventes devraient être affectées négativement par la conversion des devises, en lien avec le renforcement du dollar américain, la cession de notre activité Fluid Pressure & Controls en 2019, nette des acquisitions, et la baisse prévue de la production de véhicules légers en Europe. Nous prévoyons une hausse de la marge BAII en 2020, en raison, entre autres, de la diminution des dépenses sur l'aide à la conduite automobile et l'autonomie, et de la poursuite des améliorations opérationnelles sur un certain nombre d'installations.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08f0f417-2529-4bb4-96af-468bdb8d5559

1 Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») se définit comme le bénéfice net attribuable à Magna avant le bénéfice attribuable aux actionnaires sans contrôle, aux impôts sur le bénéfice et aux intérêts débiteurs, nets. La marge BAII est le rapport entre le BAII et les ventes totales.

2 Le flux de trésorerie disponible représente le flux de trésorerie issu des activités d'exploitation, plus les produits des dispositions de l'exercice normal des actifs fixes et autres, déduction faite des dépenses en capital et des investissements dans d'autres actifs.

PERSPECTIVES





2020 2022 Light Vehicle Production (Units)

North America

Europe

16.3 million

20.8 million

16.3 million

21.6 million Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles

$16.0 - $16.8 billion

$10.7 - $11.3 billion

$5.7 - $6.1 billion

$6.0 - $6.4 billion

















$17.5 - $18.5 billion

$11.5 - $12.3 billion

$6.3 - $6.8 billion

$5.7 - $6.4 billion Total Sales $38.0 - $40.0 billion $40.5 - $43.5 billion EBIT Margin3 6.7% - 7.0% 7.6% - 8.0% Equity Income (included in EBIT) $130 - $175 million $175 - $230 million Interest Expense Approximately $85 million Tax Rate Approximately 24.5% Net Income Attributable to Magna $1.8 - $2.0 billion Capital Spending Approximately $1.7 billion

3 Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») se définit comme le bénéfice net attribuable à Magna avant le bénéfice attribuable aux actionnaires sans contrôle, aux impôts sur le bénéfice et aux intérêts débiteurs, nets. La marge BAII est le rapport entre le BAII et les ventes totales.

Dans ces perspectives, nous avons supposé qu'il n'y avait pas d'acquisitions ou de cessions importantes. De plus, nous avons supposé que les taux de change des devises les plus courantes dans lesquelles nous exerçons nos activités par rapport à notre devise de présentation en dollars américains suivants se rapprocheraient des taux de la fin de l'exercice 2019.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a9de362-9ba4-4895-a70c-22bdc0330d20

NOTRE DIRECTION

Notre conseil d'administration est heureux de nommer Swamy Kotagiri au poste de président de Magna, sous la direction de Don Walker, Président-directeur général. Dans son nouveau rôle, M. Kotagiri travaillera avec M. Walker à la mise en œuvre de la stratégie globale de Magna, notamment en renforçant l'alignement entre notre stratégie client, nos initiatives de R&D et nos nouvelles activités de mobilité.

M. Kotagiri continuera de superviser notre secteur Power & Vision, ainsi que nos programmes de recherche et développement et les investissements associés.

Le Conseil d'administration est également heureux d'annoncer que V. Peter Harder, P.C, nous a rejoints après avoir quitté son poste de représentant du gouvernement au Sénat du Canada. M. Harder avait déjà siégé au conseil entre 2012 et 2016. Il apporte une riche expérience en matière de politique publique et de commerce international, ainsi qu'une compréhension fine des questions politiques et économiques chinoises.

AUTRES QUESTIONS

Après presque deux ans de collaboration, Magna et Lyft ont décidé de faire évoluer leur façon de travailler ensemble. Avec l'avenir en ligne de mire, nous concluons donc notre partenariat afin de co-développer la technologie de la conduite autonome. Nous prévoyons de continuer à collaborer dans plusieurs domaines liés aux développements autonomes, y compris les aspects concernant la mise au point de matériel et les opportunités de collaboration dans la fabrication de logiciels et de matériel.

Certaines des mesures financières prospectives contenues ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement de ces mesures prospectives avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

Nous tiendrons une conférence téléphonique à l'intention des analystes et des actionnaires intéressés pour passer en revue les détails de nos perspectives le jeudi 16 janvier 2020 à 8 h 00 HNE. La conférence téléphonique sera présidée par Don Walker, Président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence à partir de l'Amérique du Nord est le 1-800-920-3395. Les personnes appelant depuis l'extérieur de ce territoire sont invitées à composer le 1-416-981-9005. Veuillez appeler au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la téléconférence sur le site www.magna.com. La présentation de diapositives accompagnant la conférence sera disponible sur notre site Web le jeudi matin avant la téléconférence.

BALISES

perspectives 2020, croissance ventes, flux de trésorerie disponible

NOTRE SOCIÉTÉ4

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 166 000 collaborateurs, 346 opérations de fabrication et 92 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 28 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs, l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Magna possède également des ressources électroniques et des capacités logicielles dans bon nombre de ces domaines. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez visiter le site www.magna.com.

4 Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

