Neuilly-sur-Seine, France – 23 janvier 2020

Bureau Veritas va recruter plus de 12 000 personnes à travers le monde en 2020

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, prévoit de recruter de nouveaux talents sur chaque continent cette année, dont des ingénieurs, des experts, des inspecteurs, des auditeurs, des techniciens de laboratoire, mais également des profils dans les fonctions support.

Pour soutenir sa forte croissance, Bureau Veritas continue à renforcer son vivier de talents.

Helen Bradley, Vice-Présidente Exécutive Ressources Humaines chez Bureau Veritas, a déclaré :

« Chaque jour, de nouveaux talents choisissent Bureau Veritas pour permettre aux entreprises, aux gouvernements et aux citoyens de mieux produire, mieux construire, mieux consommer et mieux vivre. Notre entreprise est attractive pour les candidats car elle leur permet de réellement laisser leur empreinte. Nous sommes impatients d’accueillir de nouvelles recrues en 2020, et ce partout dans le monde, pour partager avec eux nos valeurs fondamentales : Confiance, Responsabilité, Ambition et Humilité, Ouverture d’esprit et Inclusion. »

La région Asie-Pacifique sera celle où les recrutements seront les plus nombreux : Bureau Veritas prévoit d’y recruter plus de 8 000 personnes.

Sur le continent américain, plus de 2 000 postes sont à pourvoir.

En Europe, Bureau Veritas recherche 2 000 nouveaux talents.

En Afrique, le groupe compte accueillir 550 nouveaux collaborateurs.

En novembre 2019, Bureau Veritas a lancé sa marque employeur, pour souligner le rôle joué par chacun de ses collaborateurs. À travers leur engagement pour transformer le monde dans lequel nous vivons, les employés de Bureau Veritas laissent leur empreinte en contribuant à des projets ayant un impact concret sur la société.

Bureau Veritas est aussi engagé dans le développement d’une culture d’entreprise inclusive et diversifiée, comme l’illustre son entrée dans le classement des Diversity Leaders du Financial Times , qui reconnait la performance des entreprises dans leur capacité à promouvoir la diversité sous toutes ses formes.

Pays clés de Bureau Veritas pour le recrutement

Asie-Pacifique : 8 000 CDI

3 500 en Chine

900 en Inde

200 à Singapour, au Vietnam et au Qatar

200 en Océanie, principalement en Australie Amériques : 2 000 CDI

900 aux États-Unis

650 au Canada

400 au Brésil

300 au Chili

100 en Argentine Europe : 2 000 CDI

1000 en France

200 au Royaume-Uni

200 en Russie

100 respectivement en Espagne, Allemagne et aux Pays-Bas



Afrique : 550 CDI sur l’ensemble du continent





À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 77 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr

