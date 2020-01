TORONTO, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd’hui son rapport sur les fonds d’investissement pour 2019. Pour une deuxième année, l’IFIC prépare ce rapport en ligne, qui présente des données et des analyses détaillées portant sur les ventes et l’actif sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Cette année, le rapport a été élargi pour inclure des renseignements concernant les fonds d’investissement responsable et les fonds d’investissement alternatifs.



« L’IFIC consacre d’importantes ressources à la collecte et à l’analyse de données pour approfondir sa compréhension du secteur des fonds d’investissement », a indiqué Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Nos nouvelles catégories de données nous permettent de mieux comprendre la croissance des types de fonds d’investissement émergents. »

Points saillants :

À la fin de 2019, l’actif détenu dans des fonds communs de placement canadiens totalisait 1,6 mille milliards de dollars, et celui détenu dans des FNB, 205 milliards de dollars.



En 2019, les ventes nettes de fonds communs de placement totalisaient 16,9 milliards de dollars, et celles de FNB, 27,9 milliards de dollars.



En 2019, les fonds d’investissement responsable représentaient 12 milliards de dollars de l’actif détenu dans des fonds communs de placement et 654 millions de dollars de l’actif des FNB.



Les actifs de fonds d’investissement alternatifs totalisaient 5,9 milliards de dollars dans des fonds communs de placement et 2,5 milliards de dollars dans des FNB.

Pour consulter le rapport de l’IFIC sur les fonds d’investissement pour 2019, allez à l’adresse IFIC.ca.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. Pour en savoir plus au sujet de l’IFIC, allez à l’adresse IFIC.ca .

