Nørresundby, den 23. november 2020

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 61/2019 har RTX A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 20 mio. som løber fra den 1. januar 2020 til 30. juni 2020. På selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2020 har bestyrelsen i RTX A/S modtaget en opfordring fra generalforsamlingen om at forøge det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen i RTX A/S har vurderet denne opfordring og har herunder konsulteret selskabets rådgivere. På denne baggrund har bestyrelsen besluttet at forøge og modificere det igangværende aktietilbagekøbs­program som beskrevet nedenfor.

Bestyrelsen i RTX har således instrueret selskabets lead manager for aktietilbagekøbet, Danske Bank, om at forøge og modificere aktietilbagekøbsprogrammet som følger:

Bemyndigelsen til opkøb under programmet forøges til i alt maksimalt DKK 60 mio. og ikke mere end 600.000 aktier (tidligere maksimalt DKK 20 mio. og ikke mere end 200.000 aktier).

Under hensyntagen til det forøgede tilbagekøbsbeløb samt en vurdering af den hensigtsmæssige eksekvering af programmet indføres – udover begrænsningen på daglig volumen købt under programmet jf. ”Safe Harbour”-reglerne – en yderligere begrænsning af den samlede volumen tilbagekøbt under programmet relativt til den samlede markedsvolumen i perioden for programmets gennemførelse. Således må der set over perioden for programmets gennemførelse ikke tilbagekøbes mere end 15% af den samlede volumen af selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen over denne periode.

Henset til likviditeten af selskabets aktie justeres perioden for programmets gennemførelse, således at programmet nu løber fra 1. januar 2020 til 30. september 2020 (tidligere 1. januar 2020 til 30. juni 2020).

Baggrund og formål

Tilbagekøbsprogrammet er iværksat i forlængelse af bemyndigelsen givet til bestyrelsen på generalforsamlingen den 25. januar 2018, som bemyndiger RTX til at købe egne aktier for en nominel værdi, som ikke overstiger 10 procent af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbet sker uændret i overensstemmelse med EU’s markedsmisbrugsforordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 af 8. marts 2016 (kaldet "Safe Harbour”-reglerne).

Formålet med aktietilbagekøbet er uændret at fortsætte tilpasningen af RTX’s kapitalstruktur samt imødekomme forpligtelser relateret til aktiebaserede aflønningsprogrammer til medarbejdere eller andre aktietildelinger til ansatte i RTX.

Periode

Aktietilbagekøbet løber nu fra den 1. januar 2020 til 30. september 2020. De i denne selskabsmeddelelse beskrevne modifikationer af programmet har virkning fra den 27. januar 2020.

Betingelser

RTX har udpeget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbet. Danske Bank træffer uafhængigt og uden indflydelse eller involvering fra RTX sine handelsbeslutninger.

I dette aktietilbagekøbsprogram har RTX nu bemyndigelse til at købe for maksimalt DKK 60 mio., og ikke mere end 600.000 aktier, hvilket svarer til 6,7% af aktiekapitalen i RTX A/S. Siden aktietilbagekøbsprogrammets begyndelse den 1. januar 2020 har RTX pr. den 23. januar 2020 købt 14.600 aktier til et samlet beløb af 2.960.043 DKK.

Aktierne må ikke købes til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

På en enkelt dag må der ikke købes mere end 25% af den gennemsnitlige daglige volumen af selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen de foregående 20 handelsdage. Herudover må der set over perioden for programmets gennemførelse ikke tilbagekøbes mere end 15% af den samlede volumen af selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen over denne periode.

Pr. 23. januar 2020 ejer RTX 558.243 egne aktier til en nominel værdi af DKK 5, svarende til 6,24% af aktiekapitalen.

RTX er berettiget til midlertidigt eller helt at stoppe tilbagekøbet på ethvert tidspunkt, betinget af at dette meddeles til Nasdaq Copenhagen.

RTX vil fortsat ugentligt offentliggøre en separat meddelelse om transaktionerne i dette program.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

CEO Peter Røpke, tel: +45 96 32 23 00.

