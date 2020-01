Selskabsmeddelelse nr. 7/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S

København, Danmark, torsdag den 23. januar 2020





Veloxis Forhøjer Aktiekapitalen i forbindelse med Asahi Kasei Pharma Denmarks Udnyttelse af Warrants Erhvervet under det Offentlige Købstilbud





Den 17. januar 2020 offentliggjorde Asahi Kasei Pharma Denmark A/S ("Asahi Kasei Pharma Denmark") det endelige resultat af det anbefalede, betingede, frivillige, offentlige tilbud ("Købstilbuddet") om at købe alle udstedte og udestående aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO) ("Veloxis"), jf. selskabsmeddelelse nr. 6/2020. Det endelige resultat viste, at Asahi Kasei Pharma Denmark havde modtaget accepter fra warrantindehavere i Veloxis, som ejede i alt 197.492.954 warrants, svarende til alle warrants udstedt af Veloxis. Asahi Kasei Pharma Denmark har meddelt Veloxis, at Asahi Kasei Pharma Denmark ønsker at udnytte 103.500.000 warrants erhvervet i henhold til Købstilbuddet.

På den baggrund meddeler Veloxis, at selskabets aktiekapital forhøjes med 103.500.000 nye aktier med en nominel værdi på hver DKK 0,10, svarende til en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 10.350.000.

Aktierne tegnes kontant til følgende priser per aktie á nominelt DKK 0,10:

50.000 aktier til DKK 0,58

456.867 aktier til DKK 0,95

100.000 aktier til DKK 1,19

1.577.799 aktier til DKK 0,94

3.561.069 aktier til DKK 0,86

310.000 aktier til DKK 1,06

15.936.689 aktier til DKK 1,43

2.680.000 aktier til DKK 1,24

3.947.000 aktier til DKK 1,32

2.802.293 aktier til DKK 1,09

738.613 aktier til DKK 1,12

28.819.474 aktier til DKK 1,07

12.332.435 aktier til DKK 0,86

14.000.000 aktier til DKK 0,84

13.237.761 aktier til DKK 1,01

2.950.000 aktier til DKK 0,91

Provenuet til Veloxis beløber sig til DKK 109.918.095,14.

Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme på Veloxis' generalforsamlinger.

De nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, efter at kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

I overensstemmelse med § 32 i lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 Kapitalmarkedsloven, med senere ændringer, meddeler Veloxis hermed, at den totale nominelle værdi af Veloxis' aktiekapital efter kapitalforhøjelsen er DKK 184.324.159,00 fordelt på 1.843.241.590 aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie giver én stemme på Veloxis' generalforsamlinger, hvorfor det samlede antal stemmer i Veloxis er 1.843.241.590 stemmer.





For yderligere oplysninger, kontakt venligst:



Craig A. Collard Ira Duarte

CEO CFO

Telefon: +1 919-591-3090

E-mail: IR@Veloxis.com



Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.





Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets) baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®, som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder. Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com .

