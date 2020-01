MONTRÉAL, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est fière d'avoir été incluse dans la catégorie « leadership » du CDP pour 2019 en ce qui concerne la transparence des entreprises et les mesures de lutte contre les changements climatiques. Les entreprises qui obtiennent un résultat dans la catégorie « leadership » sont reconnues pour leur transparence et leur divulgation exhaustive des données climatiques, leur connaissance approfondie des risques climatiques, la démonstration d'une gouvernance et d'une gestion fortes des risques climatiques et la démonstration de pratiques de pointe sur le marché. Gildan a reçu un A-, ce qui la place dans le haut du classement, bien au-dessus de la moyenne du secteur des vêtements ainsi que des moyennes nord-américaine et mondiale qui sont de C. Gildan rend compte de sa performance environnementale et de son impact sur les changements climatiques par le biais de la plateforme du CDP depuis 2008.



« Notre modèle d'entreprise, qui consiste à posséder et à opérer les installations qui fabriquent la grande majorité de nos produits, nous permet d'avoir un contrôle direct sur le processus de fabrication et de garantir que des pratiques responsables et de développement durable sont déployées tout au long de la chaîne de valeur », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente, citoyenneté d'entreprise chez Gildan. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre parcours vers la conservation de l'environnement et restons pleinement engagés à faire de l'amélioration des performances environnementales l'un de nos principaux objectifs pour 2020 et pour les années à venir. »

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan HammerMC, PRIM + PreuxMC, Gold Toe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec approximativement 53 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentiqueMC intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.