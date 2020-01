Galapagos maakt zich op om het eerste medicijn ter beschikking van patiënten te stellen





Mechelen, België; 23 januari 2020; 22.01 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag aan dat Michele Manto is aangesteld als Chief Commercial Officer per 1 januari 2020. Michele Manto bekleedde bij Galapagos tot nu toe de functie van Senior Vice-President Commercial Operations en wordt in zijn nieuwe rol lid van het directiecomité. Hij heeft, sinds zijn start bij Galapagos in september 2017, van de grond af aan een sterk commercieel team uitgebouwd. Zijn aanstelling komt er op een belangrijk moment in de geschiedenis van Galapagos aangezien het bedrijf zich opmaakt voor de lancering van zijn eerste medicijn later dit jaar.

Eerder bekleedde Michele verschillende commerciële leidinggevende functies bij AbbVie, de meest recente waren als General Manager, Global Marketing Reumatologie en als General Manager in Nederland. Daarvoor leidde hij voor Abbott de commerciële activiteiten en lanceringen in ontstekingsziekten in Duitsland en verschillende andere Europese landen. Hij startte zijn carrière als management en strategy consultant bij McKinsey and Company en behaalde een MBA bij INSEAD.

Michele: “Het was een inspirerende opdracht om van de grond af aan de commerciële activiteiten op te zetten in een bedrijf dat zich tot nu toe hoofdzakelijk geconcentreerd heeft op baanbrekend onderzoek. We werken aan onze eerste productlancering dit jaar en zullen we ons team en onze expertise nog verder uitbreiden om de wetenschap van Galapagos naar patiënt en maatschappij te brengen. Ik ben in de gezegende positie om te werken voor een bedrijf dat daadwerkelijk pionierswerk verricht en dat zich focust op het ontwikkelen van innovatieve medicijnen die de levens van patiënten zullen verbeteren.”



CEO Onno van de Stolpe, die het bedrijf oprichtte in 1999, voegt hieraan toe: “Michele’s promotie tot het directiecomité geeft aan hoe aanzienlijk zijn bijdrage tot nu toe aan het succes van Galapagos is geweest. Hij beschikt over een zeer grote kennis van onze industrie; heeft een patiënt-georiënteerde instelling en een indrukwekkend vermogen om snel in te spelen op uitdagingen en opportuniteiten in de business. Het directiecomité kijkt uit naar zijn verdere bijdragen, nu we de volgende belangrijke en spannende fase van commerciële ontwikkeling ingaan.”



Galapagos zal samenwerken met partner Gilead Sciences om het eerste medicijn in 2020 te lanceren in Europa.



Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Contact

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen

Senior Director Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot Galapagos, waaronder verklaringen over verwachtingen dat Galapagos haar eerste product zou kunnen lanceren en de timing van dergelijke lancering en de uitbreiding van Galapagos’ team en commerciële capaciteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties of realisaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat Galapagos geen goedkeuring van de regelgevende instanties zou krijgen om haar eerste commerciële productkandidaat op de markt te brengen, dat Galapagos er niet in zou slagen om haar eerste product succesvol (of zelfs helemaal niet) op de markt te brengen en Galapagos’ vertrouwen op samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner Gilead). Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.





Bijlage