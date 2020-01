CINCINNATI, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ: VIVO) hat heute die Einführung eines High-Specificity Pfu HS Mix bekanntgegeben, der neben einer High-Fidelity-Amplifikation auch eine branchenführende Amplifikation für Begleitdiagnostika und klinische Tests bietet.



Die High-Fidelity-Amplifikation ist für Anwendungen elementar, deren Ergebnisse von der richtigen DNA-Sequenz abhängen. Hierzu zählen „Next Generation Sequencing“ (NGS), Klonen und Genotypisierung. Die Ergebnisse solcher Amplifikationen können jedoch durch eine DNA-Polymerase beeinträchtigt werden, die nicht in der Lage ist, verschiedene Sequenztypen gleichmäßig zu amplifizieren (vervielfältigen), oder wenn Proben Inhibitoren enthalten.

Die Life Science Division von Meridian Bioscience hat sich diesen Herausforderungen gestellt und einen High-Specificity Pfu HS Mix als Lösung für die High-Fidelity-Amplifikation mit marktführenden Eigenschaften in Bezug auf Inhibitorresistenz, Multiplexing und niedrigen GC-Bias entwickelt. Diese Lösung bietet sich insbesondere für NGS-Technologien im klinischen Bereich an, allen voran in den Bereichen Gentests und Krebsvorsorge, konkret für die Entwicklung von Panels für das Tumor- bzw. Mutations-Profiling.

Lourdes Weltzien, Ph.D., Executive Vice President of Life Science, hierzu: „High-Fidelity-Polymerasen waren bisher anfällig für Schwierigkeiten bei der PCR-Amplifikation GC-reicher bzw. Inhibitor-reicher DNA. Der High-Specificity Pfu HS Mix reduziert diese Einschränkungen erheblich und erhöht die Testmöglichkeiten für Kunden.“

„Bei klinischen NGS-basierten Assays ist es wichtig, alle DNA-Bereiche der Probe unabhängig vom GC-Gehalt sequenzieren zu können. Wir haben hierfür auf unser fundiertes Wissen in den Bereichen Enzyme und Puffersysteme zurückgegriffen, damit wir mit dem High-Specificity Pfu HS Mix genau dies erreichen. Von „Target Enrichment“ bis „Library Amplification“ bietet er bessere NGS-Daten und genauere Ergebnisse“, so Florent Chang-Pi-Hin, Ph.D., Senior Director, Research & Development bei Meridian.

Meridian ist ein voll integriertes Life-Science-Unternehmen, das eine breite Palette an innovativen Diagnostik-Produkten entwickelt, herstellt, vermarktet und vertreibt. Unsere Mission ist es, bessere Lösungen zu entwickeln und zu bieten, die schnell und einfach genaue Antworten liefern, und so die Möglichkeiten des Lebens neu definieren, von der Entdeckung bis zur Diagnose. Entdeckung und Entwicklung: Wir bieten wichtige Ausgangsmaterialien für den Life-Science-Sektor, die in immunologischen und molekularen Tests für Tier-, Pflanzen- und Umweltanwendungen sowie für Anwendungen am Menschen eingesetzt werden. Diagnostik: Wir bieten Diagnoselösungen für verschiedene Bereiche an, einschließlich gastrointestinale Infektionen und Infektionen der oberen Atemwege, sowie Tests zum Messen der Blutbleiwerte. Zu unseren Kunden zählen Krankenhäuser, Referenzlabore, Forschungszentren, Veterinärprüfzentren, Arztpraxen, Diagnostikahersteller und Biotech-Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit.

