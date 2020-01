CINCINNATI, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ : VIVO) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un mélange Pfu HS de haute spécificité qui non seulement fournit une amplification haute-fidélité, mais offre également des produits leaders sur le marché de l'amplification pour le diagnostic compagnon (CDx) et les tests cliniques.



L'amplification haute-fidélité est essentielle pour les applications dont le résultat dépend de la séquence correcte d'ADN, telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), le clonage et le génotypage. Cependant, les résultats de telles amplifications peuvent être faussés par une ADN polymérase incapable d'amplifier uniformément divers types de séquences ou si les échantillons contiennent des inhibiteurs.

La division des sciences de la vie de Meridian Bioscience a relevé ces défis en développant le mélange Pfu HS de haute spécificité en tant que solution d'amplification haute-fidélité, avec des propriétés de pointe sur le marché en termes de résistance aux inhibiteurs, de multiplexage et de faible déviation GC. C'est un outil idéal pour les technologies NGS appliquées au marché clinique, en particulier dans le domaine des tests génétiques et du dépistage du cancer, c'est-à-dire le développement de panels pour le profilage des tumeurs ou des mutations.

Le Dr Lourdes Weltzien, vice-présidente exécutive de la division Sciences de la vie, a déclaré : « Les polymérases haute-fidélité ont été sensibles aux difficultés d'amplification par PCR d'ADN riche en GC ou riche en inhibiteurs. Le mélange Pfu HS de haute spécificité a considérablement réduit ces limitations et augmentera les capacités de test des clients. »

« Dans les essais cliniques basés sur le NGS, il est essentiel de pouvoir séquencer toutes les régions d'ADN de l'échantillon indépendamment du contenu GC. En nous appuyant sur notre vaste expertise en matière d'enzymes et de systèmes tampons, nous avons conçu le mélange Pfu HS de haute spécificité pour y parvenir. De l'enrichissement de la cible à l'amplification de la bibliothèque, il permet d'obtenir de meilleures données NGS et des résultats plus précis », explique le Dr Florent Chang-Pi-Hin, directeur de la Recherche et du développement chez Meridian.

À propos de Meridian Bioscience, Inc.

Meridian est une société de sciences de la vie entièrement intégrée qui développe, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de produits de diagnostic innovants. Nous nous concentrons sur le développement et la fourniture de meilleures solutions qui apportent des réponses avec rapidité, précision et simplicité et qui redéfinissent les possibilités de la vie depuis la découverte jusqu'au diagnostic. Grâce à la découverte et au développement, nous fournissons des matières premières essentielles aux sciences de la vie utilisées dans les tests immunologiques et moléculaires pour les applications humaines, animales, végétales et environnementales. Grâce au diagnostic, nous fournissons des solutions de diagnostic dans des domaines tels que les infections gastro-intestinales et respiratoires supérieures et les tests de plombémie. Nous établissons des relations et fournissons des solutions aux hôpitaux, laboratoires de référence, centres de recherche, centres de tests vétérinaires, cabinets médicaux, fabricants de diagnostics et entreprises de biotechnologie dans plus de 70 pays à travers le monde.

Les actions de Meridian sont cotées sur le marché NASDAQ Global Select, sous le symbole VIVO. L'adresse du site Web de Meridian est www.meridianbioscience.com.

Contact :

Jack Kenny

Président-directeur général

Meridian Bioscience, Inc.

Téléphone : 513.271.3700

Courriel : mbi@meridianbioscience.com