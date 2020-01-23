辛辛那提, Jan. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meridian Bioscience，Inc.（纳斯达克：VIVO）今天宣布推出一种高特异性的Pfu-HS组合，不仅提供高保真度扩增，还为伴诊 (CDx) 和临床试验提供市场领先的扩增。



对于结果取决于正确DNA序列的应用（例如下一代测序 (NGS)、克隆和基因分型等）来说，高保真扩增必不可少。然而，如果样本含有无法均匀扩增不同类型的序列的DNA聚合酶或含有抑制剂，这可能会破坏从此类扩增得出的结果。

通过开发高特异性的PFU-HS混合作为高保真的扩增溶液，借助市场领先的抑制剂抗性性能，多路复用和低GC偏置，Meridian Bioscience生命科学部门解决了这些挑战。它是将NGS技术应用于临床市场的完美工具，特别是在基因检测和癌症筛查领域，即开发用于肿瘤或突变图谱分析的图谱。

生命科学执行副总裁Lourdes Weltzien博士评论道：“高保真聚合酶在富含GC或富含抑制剂的DNA进行PCR扩增时容易遇到困难。高特异性的Pfu-HS混合大大减少了这些限制，并将提高客户的测试能力。”

“在基于NGS的临床分析中，能够独立于GC含量对样本的所有DNA区域进行测序至关重要。利用我们在酶和缓冲系统方面的广泛专业知识，我们设计了高特异性Pfu-HS混合物来实现这一目标。从目标富集到文库扩增，它可以提供更好的NGS数据和更准确的结果，”Meridian研究与开发高级主管Florent Chang Pi Hin博士说。

关于Meridian Bioscience, Inc.

Meridian是一家开发、制造、销售和分销各种创新诊断产品的综合性生命科学公司。我们致力于开发和提供更好的解决方案，以快速、准确和简单的方式给出答案，重新定义从发现到诊断的生命可能性。通过发现和开发，我们为人类、动物、植物和环境应用提供用于免疫学和分子测试的关键生命科学原材料。通过诊断，我们提供用于胃肠道和上呼吸道感染以及血铅水平检测等领域的诊断解决方案。我们与全球70多个国家的医院、参考实验室、研究中心、兽医检测中心、医师办公室、诊断制造商和生物技术公司建立关系，并为其提供解决方案。

Meridian的股票在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码是VIVO。Meridian的网址是 www.meridianbioscience.com。

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