辛辛那提, Jan. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ: VIVO) 今天宣佈推出高特異性 Pfu HS Mix，不但可提供高保真擴增，而且提供具有市場領先地位的擴增，用於伴隨診斷 (CDx) 和臨床測試。



高保真擴增對於結果取決於正確 DNA 序列的應用至關重要，例如下一代測序 (NGS)、複製和基因型分型。但這種擴增的結果可能會因為 DNA 聚合酶無法均勻擴增各類序列或一旦樣本含有抑製劑而受到影響。

Meridian Bioscience 的生命科學部透過研發高特異性 Pfu HS Mix 作為高保真擴增解決方案來解決上述挑戰，在抑製劑抗性、多重性和低 GC 偏倚方面具有市場領先的特性。這是將 NGS 技術應用在臨床市場中的理想工具，尤其是在基因檢測和癌症篩查方面，即研發用於腫瘤或突變圖譜的面板。

Life Science 行政副總裁 Lourdes Weltzien 博士表示：「高保真聚合酶一直非常易受富含 GC 或富含抑製劑 DNA 的 PCR 擴增困擾。高特異性 Pfu HS Mix 大幅降低了這些局限，且將提高客戶的測試能力。」

Meridian 研究與開發高級總監 Florent Chang-Pi-Hin 博士說：「在基於 NGS 的臨床測定中，能夠對樣本為所有 DNA 區域進行獨立於 GC 含量的測序實在非常重要。 利用我們在各種酶和緩衝系統方面的豐富專業知識，高特異性 Pfu HS Mix 經特別設計，以實現這項目標。從標靶增強到文庫擴增，它可以提供更好的 NGS 數據和更準確的結果。」

關於 Meridian Bioscience, Inc.

Meridian 是一家完全整合的生命科學公司，致力於開發、製造、營銷和分銷各種創新的診斷產品。我們致力開發和提供更好的解決方案，以快速、準確和簡單的方式帶來答案，重新定義從發現到診斷的生命潛力。透過發現和開發，我們提供用於人類、動物、植物和環境應用的免疫學和分子測試的重要生命科學原材料。透過診斷，我們在腸胃、上呼吸道感染以及血鉛水平測試等方面提供大量診斷解決方案。我們與全球 70 多個國家的醫院、參照實驗室、研究中心、獸醫測試中心、醫生辦公室、診斷製造商和生物技術公司建立緊密關係並提供解決方案。

Meridian 的股票在納斯達克全球精選市場上交易，交易代碼為 VIVO。Meridian 的網站地址是 www.meridianbioscience.com。

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