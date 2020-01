Les clients du groupe Avis Budget qui louent des véhicules FCA en Europe pourront bientôt retirer et retourner leurs véhicules plus facilement. Ils pourront gérer l'intégralité de leur expérience numériquement et activer la technologie de verrouillage/déverrouillage.





Plus de 22 000 voitures Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Lancia et véhicules utilitaires légers Fiat devraient être ajoutés à la flotte européenne du groupe Avis Budget d'ici la fin du mois de juillet 2020, avec au moins 8 000 véhicules connectés numériquement d'ici la fin du mois de mars.





L'annonce intervient alors que le groupe Avis Budget vient de dépasser la barre des 200 000 véhicules connectés dans le monde.

BRACKNELL, Royaume-Uni, 24 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis Budget Group, Inc . (NASDAQ : CAR) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouvel accord avec le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en vue de connecter plus de 22 000 véhicules Fiat à la flotte européenne du groupe Avis Budget.

Un véhicule connecté permet aux clients d'Avis de gérer l'intégralité de leur expérience de location depuis l' application mobile Avis , y compris de choisir le véhicule précis qu'ils désirent, sélectionner un surclassement et prolonger la durée de leur location depuis leur téléphone. Même le retour du véhicule de location est automatisé grâce à la technologie connectée qui permet aux clients de déposer leurs véhicules au moyen d'un simple clic dans l'application Avis.

En outre, ces véhicules connectés disposent de la technologie de verrouillage et déverrouillage, fournissant aux clients une option de libre-service, directement depuis le véhicule.

Les véhicules FCA connectés fourniront de précieuses données de télémétrie en temps réel, y compris le kilométrage, le niveau de carburant et l'état mécanique de la voiture. La connectivité permet également aux véhicules de reprendre la route plus rapidement, offrant une disponibilité plus élevée aux clients de véhicules de location alors que les gestionnaires de flotte du groupe Avis Budget peuvent traiter les informations dont ils ont besoin plus rapidement.

FCA fournit des solutions télématiques prêtes à l'emploi qui offrent une manière à la fois simple et efficace pour le groupe Avis Budget de connecter lui-même les véhicules, réduisant le coût typique et la complexité de la mise en œuvre des solutions après-vente.

Le partenariat fait suite à une récente annonce que le groupe Avis Budget a dépassé le seuil des 200 000 voitures connectées dans le monde. Son partenariat avec FCA signifie maintenant que 22 000 véhicules Fiat supplémentaires seront connectés à la flotte du groupe Avis Budget, ce qui contribue considérablement à son objectif de constituer une flotte mondiale entièrement connectée.

« À la fin de l'année 2019, nous avons franchi la barre des 200 000 véhicules connectés au sein de notre flotte mondiale. Ce partenariat avec le groupe FCA, qui vient ajouter 22 000 véhicules connectés en Europe, marque une avancée vers l'acquisition d'une flotte mondiale connectée », a déclaré Valerie Chenivesse, VP des services de flotte– International du groupe Avis Budget. « La connectivité nous permet de fournir une expérience à la demande et plus simple, en contribuant à accroître notre efficacité en tant qu'entreprise.

FCA a déclaré être très heureux d'offrir un nouveau service au groupe Avis Budget et de contribuer à optimiser son expérience client et sa productivité. Nous considérons que les véhicules connectés font partie de notre stratégie et sommes impatients d'enrichir ce produit au moyen de notre collaboration avec Avis Budget.

À propos du groupe Avis Budget

Avis Budget Group, Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mobilité, à la fois via ses marques Avis et Budget, qui comptent plus de 11 000 agences de location dans environ 180 pays du monde entier, et par le biais de Zipcar, premier réseau mondial de covoiturage constitué de plus d'un million de membres. Le groupe Avis Budget exploite directement la plupart de ses agences de location de voitures en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie, et opère principalement par l'intermédiaire de concessionnaires situés dans d'autres parties du monde. Le groupe Avis Budget emploie environ 30 000 personnes et son siège social est situé à Parsippany, dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.avisbudgetgroup.com .

À propos de FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur mondial qui conçoit, développe, fabrique et vend des véhicules dans un portefeuille de marques passionnantes telles qu'Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. Il commercialise également des pièces et des services sous la dénomination Mopar et opère dans le secteur des composants et systèmes de production avec les marques Comau et Teksid. FCA emploie près de 200 000 personnes dans le monde entier. Pour tout complément d'information concernant FCA, veuillez consulter le site www.fcagroup.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations faisant référence à des perspectives, attentes ou autres mentions d'événements, de circonstances ou de résultats futurs sont des énonces prospectifs. Ces divers risques qui pourraient entraîner une différence entre les résultats futurs et ceux exprimés par ces énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, les avantages escomptés des véhicules connectés, le moment auquel la société disposera de véhicules connectés dans son parc et les avantages escomptés de son partenariat avec Fiat Chrysler Automobiles, le niveau élevé de concurrence dans l'industrie de la mobilité, les changements dans les coûts de nos flottes en conséquence d'un changement dans le coût des nouveaux véhicules, les rappels des constructeurs et/ou la valeur des véhicules d'occasion, la rupture d'approvisionnement en véhicules neufs, l'élimination des véhicules non couverts par les programmes de rachat du constructeur, la situation financière des constructeurs qui fournissent nos véhicules de location ce qui pourrait affecter leur capacité à satisfaire leurs obligations en vertu de nos conventions de rachat et/ou de dépréciation garantie, tout changement dans la situation économique en général, particulièrement pendant notre période de pointe et/ou sur des segments de marché clés, tout changement dans la demande de déplacement, y compris des changements dans le trafic de passagers aériens, la survenue ou la menace d'actes terroristes, tout changement dans le coût ou l'approvisionnement en carburant, les risques liés aux acquisitions ou intégration d'entreprises acquises, les risques associés aux procédures judiciaires, les demandes ou enquêtes gouvernementales ou règlementaires, les risques liés à la sécurité de nos systèmes informatiques, les interruptions de nos réseaux de communication, les changements fiscaux ou d'autres règlementations, une hausse significative des taux d'intérêt ou des coûts d'emprunt, notre capacité à obtenir le financement de nos activités mondiales, y compris le financement de notre flotte de véhicules par le biais des marchés des titres adossés à des actifs, toute fluctuation liée à l'évaluation au prix du marché des dérivés qui couvrent notre exposition aux taux de change, les taux d'intérêt et le prix du carburant, notre capacité à satisfaire les clauses contenues dans les accords régissant notre endettement et notre capacité à estimer précisément nos résultats futurs et mettre en œuvre notre stratégie en matière de croissance et d'économies. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets néfastes considérables sur les performances ou accomplissements du groupe Avis Budget. À la lumière de ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs, les événements prospectifs évoqués dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas se produire. Vous êtes prié(e) de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date indiquée ou, en l’absence de date, à la date du présent communiqué de presse. Les hypothèses importantes et autres facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs sont précisés dans le Rapport annuel sur formulaire 10-K du groupe Avis Budget pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que dans d'autres documents et éléments constitutifs déposés de temps en temps par la société auprès de la SEC. Le groupe Avis Budget n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif afin de refléter des événements ou circonstances ultérieurs.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

MHP Communications

AvisBudgetGroup@mhpc.com