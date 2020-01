ATARI ACCORDE LES DROITS POUR DÉVELOPPER

DES HÔTELS ATARI SOUS LICENCE AUX ÉTATS-UNIS

Paris, France, le 24 janvier 2020 – Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd’hui avoir signé un contrat de licence avec True North Studio, un promoteur immobilier américain, et GSD Group, pour le développement d’hôtels sous marque Atari dans 8 villes aux États-Unis. Dans le cadre de cet accord de licence, Atari pourra percevoir 5% du chiffre d’affaires des hôtels, et a perçu une avance non remboursable de 0,6 million de dollars à la signature.

True North Studio est un spécialiste de l’immobilier commercial particulièrement novateur et actif en Arizona. Le Groupe déploie son concept « TNS lifestyle » alliant design et restauration aux dernières tendances de l’hôtellerie en proposant des expériences dynamiques et immersives.

Les hôtels Atari comprendront des espaces communs prenant en compte les dernières tendances hôtelières, avec un focus sur l’univers des jeux vidéo et la marque Atari. Ils comprendront ainsi une salle de jeux en ligne de premier plan et un terrain de jeux au couleurs d’Atari mais également des salles de réunion, des espaces de co-working, une cuisine, un bar, une boulangerie, un cinéma et une salle de sport. Ils ciblent une clientèle familiale ou professionnelle pour des séjours luxueux, décontractés et originaux.

La construction du premier hôtel démarrera en 2020, à proximité du premier campus universitaire « Woz U », créé en 2017 dans la banlieue de Phoenix (Arizona) par Steve Wozniak, le cofondateur d’Apple. Les autres villes sont Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Phoenix (Arizona), San Francisco et San José (Californie), et Seattle, (Washington). Atari conserve les droits pour le développement d’activités similaires dans les autres villes des Etats-Unis et hors des États-Unis.

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 – pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 24 janvier 2020 à 8h00 CET.

