Brussel, vrijdag 24 januari 2020 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) een transparantiemelding naar Solvay gestuurd om aan te geven dat:

Op 20 januari 2020, het aantal aangehouden directe stemrechten van BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3 % heeft overschreden tot 3,05 %. Met de stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten bedroeg het totaal 3,74 % van de bestaande stemrechten van Solvay nv.

De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.

Bijlages