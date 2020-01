HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2020 KLO 10.00

Muutoksia Huhtamäen johtoryhmässä

Arup Basu, (51), PhD (Technology), on nimitetty Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2020 alkaen.

Arup Basu on johtanut Huhtamäen joustopakkausliiketoimintoja Intiassa vuodesta 2017. Ennen Huhtamäkeä hän työskenteli useissa eri rooleissa Tata Chemicals Limitedissä (2004-2017), viimeiseksi teknologioista sekä uusista liiketoiminnoista ja tuotekehityksestä vastaavana johtajana. Aiemmin hän työskenteli johdon konsulttina Accenturella (1998-2004) ja johti Indian Aluminium Company Limitedin tuotekehitysosastoa (1994-1998).

”Toivotan Arupin lämpimästi tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. On hienoa nimittää tehtävään henkilö talon sisältä. Arup on osoittanut vahvaa johtajuutta niin liiketoiminnassa kuin henkilöstömme parissa ja hänellä on Flexible Packaging -segmentin maailmanlaajuiseen johtamiseen ja kehittämiseen vaadittava kokemus ja ominaisuudet”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Olli Koponen, (61), joka on työskennellyt useissa johtotehtävissä Huhtamäellä viimeisten 30 vuoden aikana ja johtanut Flexible Packaging -segmenttiä vuodesta 2015, jättää konsernin johtoryhmän ja on nimitetty Total Productive Manufacturing -johtajan tehtävään eläköitymiseensä saakka.

Yllämainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet 1.2.2020 lähtien ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Arup Basu, johtaja, Flexible Packaging;

Clay Dunn, johtaja, North America;

Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja & markkinointi- ja viestintäjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus.

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.