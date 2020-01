Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 24.1.2020 klo 10.05

Rovio Entertainment perustaa uuden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus päätti perustaa suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on motivoida yhtiön avainhenkilöitä työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä tarjoamalla heille osakepohjaisen palkkion, joka perustuu hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme vuosittain alkavaa ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020, 2021 ja 2022. Jokaista ansaintajaksoa seuraa vuoden mittainen odotusjakso, kalenterivuodet 2021, 2022 ja 2023. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden ansaita osakkeita ansaintakriteereille asetettujen suoritustasojen saavuttamisen perusteella. Ohjelman ansaintakriteerit ovat Rovion oikaistu liikevoitto (EBIT, %, pois lukien Hatch Entertainment Oy) ja pelien suhteellinen liikevaihtokasvu (%). Rovion hallitus asettaa vaadittavat suoritustasot vuosittain jokaiselle ansaintajaksolle.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kunkin odotusjakson päättymisen jälkeen keväällä 2022, 2023 ja 2024. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään arviolta 738,000 Rovio Entertainment Oy:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Rovion johtoryhmän jäsenen on pidettävä 50 prosenttia osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakkeenomistuksensa Roviossa vastaa yhteensä 50 prosenttia hänen vuosibruttopalkkansa arvosta. Tämä omistus on pidettävä niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Rovion rajoitettu osakeohjelma pysyy voimassa 17.5.2018 julkaistun tiedotteen mukaisena. Yhteensä 453 195 osakeoikeutta, jotka maksetaan viimeistään 2022, on allokoitu avainhenkilöille vuonna 2018 ja 2019. Sitouttaakseen avainhenkilöitä Rovioon rajoitetussa osakeohjelmassa allokoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana enintään 644,000 osakeoikeutta. Rajoitetun osakeohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat tällä hetkellä yhteensä enintään arviolta 1,097,195 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 207 888 300

