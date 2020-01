NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Aalborg 24. januar 2020

AaB har pr. 1. juli 2020 solgt angrebstalentet Mikkel Kaufmann i en transfer, der er klubbens tredjestørste nogensinde og angiveligt den næststørste handel to danske klubber imellem.

Mikkel Kaufmann skiftede ved overgangen fra U/13- til U/14-spiller til AaB fra partnerklubben Hjørring I.F. og havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2023.



AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler:

- Det var på ingen måde vores plan, at Mikkel Kaufmann skulle sælges nu, men efter FC Københavns henvendelse har der været ført konstruktive forhandlinger parterne imellem, og efterhånden nåede vi et sted, hvor der for AaB’s bedste ikke længere var fornuft i at sige nej.

- Naturligvis er vi kede af allerede til sommer at skulle tage afsked med Mikkel, men i et større perspektiv må vi betragte et salg af denne kaliber som en styrkelse af vores klub, så vi fremdeles kan bevæge os fremad såvel på som uden for banen, siger Thomas Bælum.



Mikkel Kaufmann er foreløbig noteret for 28 officielle kampe og otte scoringer for AaB, mens det i landsholdssammenhæng er blevet til 21 U-landskampe og fem mål.

På baggrund af transferen af Mikkel Kaufmann forventer AaB et resultat for 2020 i niveauet minus 8-13 mio. kr. Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Der er i resultatforventningen ikke indeholdt yderligere transferindtægter.

