SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 24 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) cristallisent leur partenariat de développement social, économique et environnemental en signant une entente de collaboration et de partage des bénéfices dans le cadre du projet minier Matawinie.



Dès les premiers travaux d’exploration, Nouveau Monde a démontré un fort engagement envers la communauté en favorisant un dialogue ouvert et en maximisant les retombées pour Saint-Michel-des-Saints et la Haute-Matawinie. L’entente de collaboration et de partage des bénéfices s’appuie donc sur les demandes exprimées par les acteurs du milieu, les principes de développement durable ainsi que les assises de l’entente de principe conclue en août 2018.

À travers cette nouvelle entente, qui couvrira toute la durée d’exploitation commerciale de la mine, Nouveau Monde versera jusqu’à 2 % de ses flux monétaires nets après impôts à la Municipalité afin de rehausser les bénéfices et réinvestissements dans la communauté. Un versement anticipé de 400 000 $ par année précédant la période d’exploitation de la mine permettra à la Municipalité de préparer et mettre à niveau, au besoin, ses infrastructures.

Par l’entremise d’un comité de liaison distinct du comité de suivi qui sera établi en accord avec la Loi sur les mines, la Municipalité pourra également participer de manière active au façonnement, à l’implantation et au suivi du projet minier.

« La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints est fière d’avoir entériné une entente de collaboration et de partage des bénéfices avec NMG. Nous sommes convaincus que cette entente profitera à l’ensemble de nos citoyens, mais également aux générations futures », explique Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints

Nouveau Monde versera également 1 % de ses flux monétaires nets après impôts au Fonds communauté d’avenir qui servira de catalyseur pour des projets structurants à portée sociale, économique et environnementale en Haute-Matawinie. Le fonds, administré par un organisme fiduciaire, verra notamment à favoriser la pérennité économique et le dynamisme communautaire au-delà de la période d’exploitation de la mine.

L’entente bilatérale, la plus généreuse répertoriée au Québec, comprend ainsi des gestes concrets envers la formation, l’employabilité et les opportunités d’affaires pour la population locale; l’intégration du projet minier au territoire via un développement récréotouristique; et des mécanismes de collaboration pour assurer des bénéfices à court, moyen et long termes pour la communauté.

« Depuis la découverte du gisement en 2015, Nouveau Monde a pris racine à Saint-Michel-des-Saints. Notre équipe vit dans la Haute-Matawinie, c’est notre environnement de vie et de travail, c’est notre héritage pour nos enfants et les générations à venir », relate Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde. « Nous sommes fiers de positionner le projet Matawinie comme levier de développement social et économique en accord avec les meilleures pratiques environnementales et de gouvernance éthique et responsable. »

À propos de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Saint-Michel-des-Saints est une municipalité du Québec située dans la MRC de Matawinie dans Lanaudière. Sa population totalise près de 2 360 habitants. Au cours de son histoire, l’agriculture, la foresterie et les activités récréotouristiques ont été à la base des activités économiques de la municipalité. Les secteurs de la construction, de la restauration, du transport et entreposage et du commerce de détail contribuent également à son développement économique représentant plus de la moitié des entreprises.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle produit un concentré de graphite en paillettes pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux en vue de la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique avec une faible empreinte carbone.

