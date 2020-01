Totalbanken A/S har den 24. januar 2020 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: I overensstemmelse med kapitalmarkedslovens §30, jf. § 38, skal vi herved oplyse at Strategic Investments A/S efter køb af aktier i Totalbanken A/S d.d. ejer 301.390 stk. aktier svarende til 9,22% af aktiekapitalen. Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Ivan Sløk på tlf. 63 457 000.





