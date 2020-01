Totalbanken A/S har den 24. januar 2020 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: Marble Road Group ApS skal hermed meddele, i henhold til Lov om Kapitalmarkeder, at Marble Road Group ApS dags dato har solgt aktier i Totalbanken A/S, således at der samlet ejes under 5,00 % af stemmerettighederne og selskabskapitalen. Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Ivan Sløk på tlf. 63 457 000.





Attachment