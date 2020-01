Med henvisning til tidligere fondsbørsmeddelsle af 23. januar 2020 for handel og afvikling af fonden SKAGEN Insight A (ISIN NO0010801558), har NASDAQ Copenhagen imødekommet vores anmodning om at fonden slettes fra optagelse til handel.

Fondens aktiver er ved at blive realiseret, og der beregnes en slutkurs, som lægges til grund for nettoprovenuet til investorerne. Udbetaling til investorer forventes at ske indenfor 14 dage fra nu, og efter ca. 3 uger for investorer, der har deres SKAGEN Insight A andele i et depot hos en bank, der bruger VP Securities.

En uafhængig revisor vil revidere afviklingsregnskabet og bekræfte, at hverken investorer eller fonden bliver pålagt omkostninger i forbindelse med afviklingen.

Spørgsmål til afvikling af SKAGEN Insight A kan rettes til vores juridiske afdeling på legal@skagenfondene.dk eller vores danske kontor på tlf. +45 70 10 40 01 eller kundeservice@skagenfondene.dk





Venlig hilsen

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør

Stine Melsted

Compliance & Project Advisor