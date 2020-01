Investeringsforeningen C WorldWide udbetaler udbytter den 28. januar 2020, som fremgår nedenfor.

Udbytterne vil fragår kursen den 28. januar 2020, og indsættes på medlemmerenes afkastkonti den 30. januar 2020.

Sidste dag med ret til, at handle beviserne inklusiv aconto udbytter er således den 27. januar 2020.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. april 2020.



Afdeling kr. pr. andel

DK0010157965 Globale Aktier KL A 61,40

DK0060287217 Globale Aktier Etik KL 29,10

DK0010312529 Stabile Aktier KL 7,00

DK0010249655 Danmark KL 21,40

DK0015945166 Emerging Markets KL 0,00

DK0060057644 Asien KL A 0,60



Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWide 



Henrik Brandt

Direktør



