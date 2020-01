Selskabsmeddelelse nr. 8/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S

København, Danmark, fredag den 24. januar 2020

Veloxis Pharmaceuticals A/S: Offentliggørelse af Storaktionærmeddelelser

Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO) ("Veloxis") offentliggør hermed selskabets modtagelse af storaktionærmeddelelser i henhold til kapitel 7 i lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 Kapitalmarkedsloven ("Kapitalmarkedsloven"), med senere ændringer. Storaktionærmeddelelserne er vedlagt denne selskabsmeddelelse, jf. Kapitalmarkedslovens § 30.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard Ira Duarte

CEO CFO

Telefon: +1 919-591-3090

E-mail: IR@Veloxis.com



Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.

Bilag

Meddelelse fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S.

