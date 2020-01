BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31/12/2019

Evry, le 24 janvier 2020 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7.179 actions Global Bioenergies et

- 32.845,84 euros.

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achat 182.581 titres 592.979,32 € 1.475 transactions Vente 185.625 titres 596.626,21 € 1.309 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 10.223 actions Global Bioenergies et

- 29.198,95 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel Dubruque

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

Courriel : invest@global-bioenergies.com

