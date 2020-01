Patientenaufnahme der laufenden Phase-3-Studie zu Eryaspase bei Bauchspeicheldrüsenkrebs liegt jetzt bei über 50 Prozent

Poster zum Studienfortschritt für den Poster Walk ausgewählt

LYON, Frankreich, und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), ein klinisch forschendes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, indem es Wirkstoffe in roten Blutkörperchen einkapselt, hat heute die Präsentation eines Posters zum Studienfortschritt der laufenden Phase-3-Studie TRYbeCA1, in deren Zentrum die Bewertung von Eryaspase in der Zweitlinie bei Pankreaskarzinom steht, auf dem „2020 Gastrointestinal Cancers Symposium“ der American Society of Clinical Oncology (ASCO) bekanntgegeben.



Für die TRYbeCA1 sollen ca. 500 Patienten an ca. 100 Prüfzentren in Europa und den USA aufgenommen werden. Patienten, die die Auswahlkriterien erfüllen, werden 1-zu-1 randomisiert. Sie erhalten dann entweder Eryaspase in Kombination mit einer Standardchemotherapie (Gemcitabin/Nab-Paclitaxel oder ein Irinotecan-basiertes Regime) oder nur die Chemotherapie. Bisher wurden mehr als 50 Prozent der Patienten in die TRYbeCA1 aufgenommen. Der primäre Endpunkt der TRYbeCA1 ist das Gesamtüberleben mit einer Zwischenanalyse zur Wirksamkeit, die dann stattfinden soll, wenn etwa zwei Drittel der Ereignisse eingetreten sind.

Neben der Genehmigung in den USA wurde für die TRYbeCA1 die Genehmigung zur klinischen Prüfung in elf europäischen Ländern eingeholt. Die Aufnahme von Patienten in die Studie erfolgt aktuell an über 50 Prüfzentren.

„Wir liegen mit der TRYbeCA1 nach wie vor aus Kurs. Weit über die Hälfte der geplanten Anzahl an Patienten sind bereits in die Studie aufgenommen worden. Wir sind hoch erfreut über das Engagement der Prüfärzte in den USA und Europa sowie über das wachsende Interesse an TRYbeCA1, das durch die Aufnahme unseres Posters für den Poster Walk auf dieser Tagung unterstrichen wird“, so Iman El-Hariry, Chief Medical Officer bei ERYTECH. „Durch den Entwicklungsverlauf des Rekrutierungsprozesses in Europa und der zusätzlichen Rekrutierung an den Prüfzentren in den USA, gehen wir davon aus, dass wir im dritten Quartal 2020 wie geplant eine vorläufige Überlegenheitsanalyse zu TRYbeCA1 realisieren können.“

„Fortschritte bei der Behandlung von fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs sind weiterhin dringend erforderlich“, so Dr. Manuel Hidalgo, Leiter der Abteilung für Hämatologie und medizinische Onkologie, Oberarzt am Sandra and Edward Meyer Cancer Center des Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center sowie einer der Hauptprüfer der klinischen Studie TRYbeCA1. „Die Studie TRYbeCA1 stellt eine wichtige Möglichkeit zur Teilnahme an einer klinischen Studie für Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom in den USA und Europa dar, deren Erkrankung unter Erstlinienchemotherapie fortgeschritten ist.“

Details zur Posterpräsentation:

TRYbeCA1: Eine randomisierte Phase-3-Studie zu Eryaspase in Kombination mit einer Chemotherapie versus Chemotherapie allein als Zweitlinientherapie bei Patienten mit Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (NCT03665441).

Freitag, 24. Januar 2020, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr; Poster Walk 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr

Level 1 West Hall, Moscone West Building

Abstract: TPS783

Poster: Q4

Über ERYTECH: www.erytech.com

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus in Spender-Erythrozyten gekapselter L-Asparaginase und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminmetabolismus der Krebszelle ab. Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung als Zweitlinientherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Phase 2 der klinischen Entwicklung als Erstlinientherapie beim dreifach-negativen Mammakarzinom. In den nordischen Staaten Europas wird derzeit eine vom Prüfarzt gesponserte Studie in Phase 2 zur Entwicklung als Zweitlinientherapie bei akuter lymphoblastischer Leukämie durchgeführt.

ERYTECH stellt seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon, Frankreich und für Patienten in den USA an seinem kürzlich eröffneten GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA her.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der folgenden Indizes: CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

