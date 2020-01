Raggiunto più del 50% dell’arruolamento nello studio clinico di Fase 3 in corso su eryaspase nel carcinoma pancreatico

Poster Trial in Progress selezionato per l’inserimento nel Poster Walk

LIONE, Francia e CAMBRIDGE, Mass., Jan. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), un’azienda biofarmaceutica incentrata sulla fase clinica che sviluppa terapie innovative incapsulando sostanze farmacologiche all’interno dei globuli rossi, ha annunciato in data odierna la presentazione di un poster nella sezione Trial in Progress per lo studio clinico TRYbeCA1 di Fase 3 attualmente in corso, volto a valutare eryaspase quale trattamento di seconda linea nel carcinoma pancreatico, in occasione del Gastrointestinal Cancers Symposium 2020 dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) che si terrà a San Francisco.



Si prevede che a TRYbeCA1 partecipino all’incirca 500 pazienti in circa 100 centri clinici in Europa e negli Stati Uniti. In questo studio clinico, i pazienti idonei sono randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere eryaspase in associazione alla chemioterapia standard (gemcitabina/nab-paclitaxel o un regime a base di irinotecan) o la sola chemioterapia. A oggi, è stato arruolato oltre il 50% dei pazienti per TRYbeCA1. L’endpoint primario di TRYbeCA1 è la sopravvivenza globale con un’analisi di efficacia ad interim pianificata per quando si saranno verificati circa due terzi degli eventi.

Oltre agli Stati Uniti, sono state ottenute autorizzazioni per la sperimentazione clinica di TRYbeCA1 in undici Paesi europei, con più di 50 centri clinici impiegati nell’arruolamento attivo dei pazienti.

“TRYbeCA1 continua a rimanere sulla buona strada, con oltre la metà del numero previsto di pazienti che sono stati arruolati nella sperimentazione. Siamo incoraggiati dal livello di entusiasmo dei ricercatori europei e statunitensi e dal crescente interesse nei confronti di TRYbeCA1, testimoniato dall’inserimento del nostro poster nel Poster Walk di questo convegno”, ha dichiarato Iman El-Hariry, Chief Medical Officer di ERYTECH. “Con questo andamento in Europa e l’ulteriore arruolamento nei centri clinici statunitensi, prevediamo che un’analisi di superiorità ad interim di TRYbeCA1 avrà luogo, come previsto, nel terzo trimestre del 2020”.

“Rimane un estremo bisogno di compiere progressi nel trattamento del carcinoma pancreatico in stadio avanzato”, ha dichiarato il dott. Manuel Hidalgo, capo di ematologia e oncologia medica e Senior Member del Sandra and Edward Meyer Cancer Center presso il Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center e co-sperimentatore principale dello studio TRYbeCA1. “Lo studio TRYbeCA1 rappresenta un’importante opzione di ricerca clinica per i pazienti con carcinoma pancreatico metastatico sia negli Stati Uniti sia in Europa che sono andati incontro a progressione durante la chemioterapia di prima linea”.

Dettagli sulla presentazione del poster:

TRYbeCA1: studio di fase III randomizzato su eryaspase in associazione alla chemioterapia rispetto alla sola chemioterapia come trattamento di seconda linea nei pazienti con adenocarcinoma pancreatico (NCT03665441).

Venerdì 24 gennaio 2020, 12:00-13:30, 16:30- 17:30; Poster Walk 16:45-17:30

Level 1 West Hall, Moscone West Building

Abstract: TPS783

Poster: Q4

ERYTECH è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative basate sui globuli rossi per il trattamento di forme tumorali gravi e malattie orfane. Grazie alla sua piattaforma proprietaria ERYCAPS, che utilizza una tecnologia innovativa per incapsulare le sostanze terapeutiche all'interno dei globuli rossi, ERYTECH sta sviluppando una pipeline di prodotti candidati all'approvazione e destinati a rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte dei pazienti. L'obiettivo principale di ERYTECH consiste nello sviluppo di prodotti candidati all'approvazione che agiscono sul metabolismo alterato delle cellule tumorali privandole degli aminoacidi necessari per la loro crescita e sopravvivenza.

Il principale prodotto candidato dell'azienda, l'eryaspase, che prevede l'incapsulamento di L-asparaginasi nei globuli rossi derivati da donatori, agisce sul metabolismo alterato della glutammina e asparagina delle cellule tumorali. L'eryaspase si trova nella Fase 3 dello studio clinico per il trattamento di seconda linea del carcinoma pancreatico e nella Fase 2 per il trattamento di prima linea del carcinoma mammario triplo negativo. È in corso uno studio di Fase 2 sponsorizzato dallo sperimentatore sulla leucemia linfoblastica acuta di seconda linea nei paesi nord europei.

ERYTECH produce i suoi prodotti candidati all'approvazione per il trattamento di pazienti in Europa presso lo stabilimento certificato GMP a Lione, Francia, e per pazienti negli Stati Uniti presso lo stabilimento certificato GMP di recente apertura a Princeton, New Jersey, USA.

ERYTECH è quotata sul mercato Nasdaq Global Select negli Stati Uniti (ticker: ERYP) e sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (codice ISIN: FR0011471135, ticker: ERYP). ERYTECH fa parte degli indici CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 e Next Biotech.

