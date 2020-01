Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) lanserar sin strategi för minskade koldioxidutsläpp, för att uppnå klimatneutralitet 2030. I samband med detta, och för att bättre återspegla dagens verksamhet samt de tydliga åtgärder och mål för en framtid med lägre koldioxidutsläpp, föreslår styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy AB.



Strategi för minskade koldioxidutsläpp

På Lundin Petroleum är vi medvetna om att klimatförändringar i kombination med den globala befolkningstillväxtens ökande energibehov medför utmaningar. Vi är också medvetna om det internationella samfundets åtagande för att minska de globala koldioxidutsläppen och den roll nytänkande bolag kan spela i detta. Genom vår strategi för minskade koldioxidutsläpp har vi formaliserat vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp till lägsta möjliga nivå. Detta genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning och utveckling samt naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture). Som tidigare meddelats kommer dessutom investeringar i projekt för förnybar energi att genomföras för att ersätta nettoförbrukningen av el, förutsatt att dessa ger en bra avkastning till våra aktieägare.

Åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2030:

Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kg CO 2 per fat, och från 2023 till under 2 kg CO 2 per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte

per fat, och från 2023 till under 2 kg CO per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte Elektrifiera Edvard Grieg fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kg CO 2 per fat

per fat Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022, genom investeringar i projekt för förnybar energi

Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten, genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018

Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030

Föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

Styrelsen för Lundin Petroleum föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy AB. Den föreslagna namnändringen är föremål för aktieägarnas godkännande vid årsstämman den 31 mars 2020.

Styrelsen anser att målsättningen att nå en produktionstillväxt om 200 Mboepd, tillsammans med hållbara och industriledande låga verksamhetskostnader och en koldioxidintensitet som kommer att vara under 2 kg CO 2 per fat 2023, jämfört med världsgenomsnittet om 18 kg CO 2 per fat, tydligt visar att bolaget transformerar såväl det som produceras som sättet det produceras på. Namnet Lundin Energy representerar bättre bolagets nuvarande prospekterings- och produktionsverksamhet, och dess roll att tillhandahålla den mest hållbara olje- och gasproduktionen som är möjligt under energiövergången och detta som en viktig del av framtidens energimix.

Alex Schneiter, Koncernchef och vd kommenterar:

”Jag är personligen mycket stolt att kunna lansera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp där vi strävar efter att formalisera vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp och vårt klimatavtryck. Detta för att möta den ökande efterfrågan på alla former av energi med en så hållbart producerad produkt som vi bara kan. Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri.

Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring.”

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker LUPE). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com



För ytterligare information var vänlig kontakta

Edward Westropp

VP Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin.ch

Sofia Antunes

Investor Relations Officer

Tel: +41 795 23 60 75

sofia.antunes@lundin.ch

Robert Eriksson

Head of Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-petroleum.se





Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

