Assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA du 29 janvier 2020:

Le Conseil d’administration répond aux questions des actionnaires

MCH Group SA a publié, en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2020, les réponses écrites au catalogue de questions soumis par un groupe d’actionnaires. Parmi les différentes options de financement des investissements nécessaires dans le cadre de la réorientation stratégique, le Conseil d’administration étudie l’entrée de nouveaux investisseurs au niveau du groupe, ce qui peut impliquer une augmentation de capital et des changements structurels.

Le 26 novembre 2019, AMG Fondsverwaltung AG, en tant que représentant du groupe AMG (composé d’Ursula Lee, Erhard Lee et LLB Swiss Investment AG, agissant pour AMG Substanzwerte Schweiz), a demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et formulé des requêtes portant sur la réalisation d’un audit spécial sur la stratégie, sur la divulgation des livres de comptes ainsi que sur des modifications des statuts. Dans le cadre de la demande d’audit spécial, AMG a soumis 39 questions.

Le 19 décembre 2019, MCH Group a convoqué cette assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 29 janvier 2020. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée de rejeter les trois propositions de l’actionnaire et en donne les raisons détaillées dans l’invitation. Il a en outre décidé de publier les réponses écrites aux 39 questions avant l’assemblée générale extraordinaire. Celles-ci peuvent à présent être consultées sur le site web de MCH Group sous "MCH Group" / "Relations Investisseurs".

En publiant les réponses, le Conseil d’administration permet aux actionnaires de prendre connaissance des faits correspondants avant l’assemblée générale extraordinaire. Il est d’avis que ces réponses, ainsi que les déclarations orales qui seront faites lors de l’assemblée générale extraordinaire, seront de nature à répondre pleinement aux besoins d’information de tous les actionnaires.

Le cabinet d’avocats Homburger AG, qui n’avait jamais travaillé pour MCH Group auparavant, a aidé MCH Group à traiter et évaluer objectivement les points soulevés dans le questionnaire de l’audit spécial.

En examinant les événements passés, le Conseil d’administration admet que, du point de vue actuel, des erreurs ont été commises. Il signale toutefois qu’il a pris les mesures correctives de grande ampleur nécessaires et que les plus importantes d’entre elles ont déjà été mises en œuvre. Ainsi il a rempli la direction avec des cadres expérimentés et réorganisé la structure de direction. Sur la base d’une analyse complète, il a en outre, de concert avec la nouvelle direction et avec le soutien d’experts expérimentés, élaboré et mis en œuvre la nécessaire réorientation stratégique de l’entreprise.

Cette réorientation stratégique, décidé par le Conseil d’administration en août/septembre 2019 et communiquée en septembre 2019, est axée sur la transformation des foires et événements classiques en plates-formes et communautés tournées vers l’avenir. Dans ce but, MCH Group investira dans la numérisation, l’innovation et l’internationalisation pour développer les formats existants et en créer de nouveaux. Différentes options stratégiques sont à l’étude pour financer ces investissements et développements. L’une des options est l’entrée de nouveaux investisseurs au niveau du groupe, ce qui peut impliquer une augmentation de capital et des modifications correspondantes de l’actionnariat, des droits des actionnaires prévus dans les statuts et de la composition du Conseil d’administration. Une des autres options est la vente du segment "Live Marketing Solutions".

Bien que l’évaluation de ces options ne soit pas encore terminée, on peut affirmer que les décisions prises et les mesures introduites ont conduit à une stabilisation de MCH Group et que celui-ci dispose à nouveau de perspectives prometteuses. Le Conseil d’administration est convaincu que la voie qu’il a choisie permettra à l’entreprise de retrouver une solide base de confiance et de capital, de renouer avec une rentabilité raisonnable et donc d’augmenter successivement et durablement la valeur de l’entreprise.





