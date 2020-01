Tallinna Vesi kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema meie veebiseminaril 31. jaanuaril 2020. a. kell 11.00. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Tulemusi tutvustavad juhatuse esimees Karl Heino Brookes ning finantsdirektor Kristi Ojakäär. Karl Heino Brookes ning Kristi Ojakäär vastavad küsimustele peale presentatsiooni. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata enne veebiseminari toimumist e-kirja teel: eliis.randver@tvesi.ee.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 31. jaanuaril kell 10.00 siin: https://attendee.gotowebinar.com/register/7455432510402568204 . Teile saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Tehnilistel põhjustel on veebiseminaril võimalik osaleda vaid 90 registreerunud osalejal, registreerumise järjekorra alusel. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.tallinnavesi.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Mis on veebiseminar?

Veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel võimalus ettevõtte ning selle tulemuste kohta infot jagada. Veebiseminar võimaldab vahetut suhtlust ning annab võimaluse küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt.