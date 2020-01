b.workshop, spécialiste des environnements ERP JD Edwards et NetSuite, confirme son dynamisme et annonce une croissance de plus de 10 % de son chiffre d’affaires qui s’élève à 7,3 millions d’euros sur son dernier exercice. b.workshop démontre ainsi son solide positionnement sur le marché et sa capacité à accompagner les entreprises et organisations de toutes tailles dans la conception et la mise en œuvre de solutions Cloud et On premise adaptées à leurs besoins .



Depuis sa création, b.workshop se positionne comme une ESN qui accompagne au quotidien ses clients dans leur transformation digitale en s’appuyant sur des plateformes technologiques éprouvées et innovantes. À ce jour, l’entreprise réunit près de 65 experts et travaille pour 60 clients. Pour relever ces défis, b.workshop propose une offre cohérente entre stratégie, maîtrise des technologies et connaissance fine des secteurs d’activité. Ses équipes combinent des compétences étendues qui leur permettent de concevoir et de mettre en œuvre des environnements de gestion sur mesure.

Fort de ce positionnement unique, b.workshop a remporté de nombreux nouveaux contrats pour ses clients historiques et de nouveaux entrants, notamment autour de la solution NetSuite qui devient un environnement de référence pour nombre d’entreprises (PME et ETI notamment). b.workshop a également creusé l’écart autour des projets JDE mis en œuvre et ainsi conforté sa place de leader sur le marché français. Cette croissance s’explique notamment par l’implication de ses équipes et leur expertise dans la mise en œuvre de projets complexes. Pour soutenir sa croissance, b.workshop va continuer d’investir des ressources importantes pour faire évoluer ses offres et renforcer ses équipes.

François Montandon et Alexandre Millet, co-fondateurs de b.workshop « La digitalisation du Back Office est un prérequis important pour accompagner le développement de nos clients. Notre forte expertise en la matière nous permet de nous positionner comme un partenaire durable auprès de nos clients et de connaitre chaque année une croissance importante de nos activités, notamment sur le Cloud et l’environnement NetSuite. Afin d’étoffer notre offre Back Office, nous sommes dorénavant certifiés sur la technologie OCI (Oracle Cloud Infrastructure) et venons de signer 2 partenariats stratégiques : Kyriba (solution de gestion de trésorerie) et Esker (dématérialisation des flux P2P et O2C). A noter enfin qu’en 2019 une forte part de la croissance de b.workshop a été portée par l’équipe lyonnaise de la société qui a réalisé de nombreux projets. »

En 2020, b.workshop devrait poursuivre sa croissance sur un même rythme au regard des nombreux projets remportés ces derniers mois et des perspectives à venir. Dans ce contexte, une vaste campagne de recrutement sera prochainement annoncée pour intégrer de nouveaux experts qui accompagneront la croissance de l’ESN.