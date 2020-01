STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virksomheder i de nordiske lande fokuserer på at forbedre kundeoplevelsen og forbedre deres innovationsevne, og de henvender sig til leverandører af digitale forretningstjenester for at nå deres mål, ifølge en ny rapport i dag offentliggjort af ISG( Information Services Group ) (Nasdaq: III ), et førende globalt teknologisk forsknings- og rådgivningsfirma.



Rapporten Digital Business – Solutions and Service Partners (Digital forretning - løsninger og servicepartnere) for Norden for 2019-2020 fra ISG Provider Lens™ afslører, at virksomheder i regionen omfavner teknologier såsom dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internet og blockchain for at kunne levere tjenester af høj kvalitet til deres kunder og for at udskille sig fra konkurrenterne.

”Nordiske virksomheder søger transformationsgivende tjenester fra it-udbydere, ikke kun for at føre dem gennem deres digitale rejser, men også for at tilvejebringe den kulturelle transformation, der er nødvendig for at realisere det fulde potentiale i digitale tjenester,” sagde Barry Matthews, partner og leder af ISG Nordeuropa.

De fleste traditionelle virksomheder i de nordiske lande bevæger sig mod digital transformation, siger rapporten. De er fokuseret på forbrugere af tjenester, der anvender mobile apps, data og analyse. De fleste udbydere, både globale og lokale, er fokuserede på at levere digitale tjenester til generelle banktransaktioner, betalingsapps, smarte værktøjer, forsikringstjenester og anden e-handel.

Udbydere i regionen har et stærkt fokus på at levere tjenester med fokus på kundeoplevelse, driftseffektivitet og innovation til deres kunder, siger rapporten. Udbydere omfavner lokale partnerskaber og vokser organisk. I stigende grad forbinder de sig med universiteterne for at fokusere på nuværende og nye teknologier.

Nordiske virksomheder forventer, at deres udbydere er proaktive som svar på deres behov og tilpasser sig deres mål og vision, tilføjer rapporten. Omkostningsbesparelser giver anledning til stor bekymring for mange erhvervskunder, og de ønsker at udnytte tjenesteudbyderens intellektuelle ejendom og ekspertise for at spare penge.

Rapporten afslører også en stor efterspørgsel efter digitale tjenester i Norden med kun et lille antal lokale leverandører. Konsolideringen af disse leverandører er steget. Udbyderlandskabet er meget konkurrencedygtigt, og virksomhederne foretrækker dem, der viser evnen til at skalere og samarbejde med deres klienter.

Desuden viser rapporten en konstant stigning i outsourcing i de nordiske lande. Den voksende indførelse af digitale teknologier af regionens virksomheder og de organisatoriske ændringer, der kræves hos virksomheder med en rig arv, driver denne efterspørgsel. Nearshoring fra Polen er også stigende med en bedre kulturel integration og modsvarende tidszoner, der gør polske arbejdstagere attraktive for nordiske virksomheder.

Endelig viser rapporten en mangel på digitale færdigheder blandt tjenesteudbydere i Norden. Med nye teknologier såsom virtual reality og blockchain på vej frem finder nogle udbydere det vanskeligt at finde specialister.

Rapporten Digital Business – Solutions and Service Partners (Digital forretning - løsninger og servicepartnere) for de nordiske lande for 2019-2020 fra ISG Provider Lens™ evaluerer kapaciteten hos 25 udbydere på tværs af fire kvadranter: Kunderejsetjenester, tjenester for digital produktlivscyklus, digitale backbone-administrerede tjenester og blockchaintjenester.

Rapporten betegner Accenture, Atos, HCL, Infosys og Tech Mahindra som førende inden for alle fire kvadranter og TCS som førende inden for tre. Cognizant og IBM angives som førende inden for to kvadranter, og Capgemini, LTI og TietoEVRY angives som førende inden for en.

Tilpassede versioner af rapporten er tilgængelige fra HCL og Tieto .

Rapporten Digital Business – Solutions and Service Partners (Digital forretning - løsninger og servicepartnere) for de nordiske lande for 2019-2020 fra ISG Provider Lens™ er tilgængelig for ISG Insights™ -abonnenter eller som engangskøb på denne hjemmeside .

