STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap.



Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter.

«Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gjennom den digitale reisen, men også for å bringe den kulturelle transformasjonen som trengs for å realisere det fulle potensialet i digitale tjenester», sa Barry Matthews, partner og leder for ISG Nord-Europa.

De fleste tradisjonelle virksomheter i Norden går mot digital transformasjon, forteller rapporten. De fokuserer på forbruk av tjenester ved hjelp av mobile apper, data og analyse. De fleste leverandører, både globale og lokale, fokuserer på å tilby digitale tjenester for sentrale banktjenester, betalingsapper, smarte verktøy, forsikringstjenester og annen e-handel.

Tilbyderne i regionen fokuserer sterkt på å levere tjenester med god kundeopplevelse, driftseffektivitet og innovasjon til sine kunder, forteller rapporten videre. Tilbyderne omfavner lokale partnerskap og organisk vekst. I økende grad samarbeider de med universiteter for å fokusere på nåværende og nye teknologier.

Nordens næringsliv forventer at leverandørene skal være proaktive som svar på deres behov og bidra til å oppfylle deres mål og visjon, legger rapporten til. Kostnadsbesparelser er en stor bekymring for mange bedriftskunder, og de ønsker å utnytte tjenesteleverandørenes immaterielle eiendommer og ekspertise for å spare penger.

Rapporten finner også en stor etterspørsel etter digitale tjenester i Norden, med bare et lite antall lokale leverandører. Konsolideringen av leverandørene har økt. Tilbyderlandskapet er svært konkurransedyktig, og de som viser muligheten til å skalere og samarbeide med kundene foretrekkes.

I tillegg viser rapporten en jevn økning av outsourcing i Norden. Næringslivets økende bruk av digitale teknologier i regionen og de organisatoriske endringene som kreves i selskaper med eldre systemer, driver denne etterspørselen. Utflytting av virksomheter til Polen er også på vei opp, med bedre kulturell integrasjon og samsvarende tidssoner som gjør polsk arbeidskraft attraktiv for nordiske selskaper.

Som avslutning finner rapporten mangel på digitale ferdigheter blant tjenesteleverandører i Norden. Etter at nye teknologier som virtuell virkelighet og blokkjede har dukket opp, synes noen leverandører det er vanskelig å finne spesialister.

Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden evaluerer mulighetene til 25 leverandører på tvers av fire kvadranter: Tjenester med god kundeopplevelse, Tjenester for digital produktlevetid, Styringstjenester for digitale basisnettverk og blokkjedetjenester.

Rapporten utpeker Accenture, Atos, HCL, Infosys og Tech Mahindra som ledere i alle fire kvadranter, og TCS som leder i tre. Cognizant og IBM ble utpekt som ledere i to kvadranter, og Capgemini, LTI og TietoEVRY er leder i én hver.

HCL og Tieto tilbyr tilpassede rapportversjoner.

Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden tilbys også til abonnenter på ISG Insights™ eller for enkeltkjøpt på denne nettsiden .

Om forskningen bak ISG Provider Lens™

Kvadrantforskningen bak ISG Provider Lens™ er den eneste tjenesteleverandørevalueringen av sitt slag, og kombinerer empirisk, datadrevet forskning og markedsanalyse med førstehåndserfaringer og observasjoner fra ISGs rådgivningsansatte verden rundt. Næringslivet kan finne mange detaljerte opplysninger og markedsanalyser for å bidra til å foreta et utvalg av passende innkjøpspartnere. ISG-rådgivere bruker rapportene for å validere sin egen markedskunnskap og komme med anbefalinger til ISGs bedriftskunder. Forskningen dekker for tiden leverandører som tilbyr tjenester globalt, over hele Europa og Latin-Amerika og i USA, Tyskland, Storbritannia, Norden og Brasil. Ytterligere markeder legges til i fremtiden. For mer informasjon om forskningen bak ISG Provider Lens, gå til disse nettsidene .

Serien er et supplement til rapportene ISG Provider Lens Archetype, som tilbyr en førsteklasses evaluering av tilbydere fra perspektivet til spesifikke kjøpertyper.

Om ISG