Valmet Oyj:n lehdistötiedote 27.1.2020 klo 11:00



Valmet toimittaa kartonkikoneuusinnan Umka Cardboard Millille Serbiaan. Uusinnan päätavoite on lisätä asiakkaan tuotantokapasiteettia. Uudelleenrakennetun koneen PM 1:n käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2021 jälkipuoliskolle.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkaltaisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 15-20 miljoonaa euroa.

"Tämä uusinta on yksi tärkeimmistä strategisista päätöksistämme, joita olemme tehneet tehtaan 80-vuotisen historian aikana. Olemme tyytyväisiä siihen, että Valmet maailman johtavana paperiteollisuuden prosessitekniikan toimittajana vie tämän projektin päätökseen. Uskon vahvasti Umkan kartonkitehtaan menestykseen ja valoisaan tulevaisuuteen. Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on yli 200 000 tonnia, ja tulossa on myös uusia laadun parannuksia ja laajempi tuotevalikoima,” sanoo Umkan toimitusjohtaja Milos Ljusic.

"Valmetin ja Umkan tiimien välinen yhteistyö on ollut erinomaista. Kehitimme yhdessä ratkaisun, joka auttaa Umkaa lisäämään tuotantokapasiteettia ja parantamaan lopputuotteen laatua," sanoo vanhempi myyntipäällikkö Pekka Turtinen Valmetilta.

Enemmän tuotantokapasiteettia

Valmetin toimitukseen kuuluu merkittäviä paperikone PM 1:n märänpään muutoksia sisältäen hylynkäsittely n , kiertovesijärjestelmän ja kolme OptiFlo Foudrinier -perälaatikkoa vastaamaan kasvaviin tuotanto- ja laatuvaatimuksiin, OptiFormer Multi -viiraosan ja muutoksia puristinosaan.

Toimitukseen sisältyy myös OptiCoat Layer -verhopäällystysasema, konekierrot, OptiDry Turn -kääntöilmakuivain ja OptiWin Drum -kantotelaleikkuri. Varaosat, paperikoneen kudokset ja Valmet DNA -koneenohjausjärjestelmä kuuluvat myös toimitukseen. Kaksivuotinen Valmetin suorituskykykeskuksen (VPC) reaaliaikainen asiantuntijatuki auttaa entisestään Umkaa saavuttamaan tavoitteensa.

Viiraltaan 3,700 mm leveä PM1 tuottaa valkopintaisia kartonkilaatuja neliömassa-alueella 160-450 g/m2. Uusien osien suunnittelunopeus on 440 m/min ja päivittäinen tuotantokapasiteetti n. 620 tonnia.

Tietoja asiakkaasta Umka

Umkan kartonkitehdas on ollut osa KappaStar-konsernia yksityistämisensä jälkeen vuodesta 2003. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 130 000 tonnia. Umka vie yli 80 prosenttia tuotannostaan yli 30 Euroopan maahan. Tärkeimmät vientimarkkinat ovat Puola, Unkari, Romania ja Venäjä. Umkan kartonkia käytetään laajasti kartonkipakkausten valmistuksessa elintarvike-, konditoria-, lääke-, kemian-, tupakka-, tekstiili- ja autoteollisuudessa sekä varaosien tuotannossa koneteollisuudessa. Kartonkia käytetään myös laminointiin kuljetuspakkausten valmistuksessa.

Umkan ja Valmetin tiimit Umkan 80-vuotisjuhlallisuuksissa, vasemmalta: Kari Räisänen (Valmet), Milos Ljusic (Umka), Jadranka Priljeva (Umka), Staniša Lukić (Umka), Nikola Pejović (Umka) ja Pekka Turtinen (Valmet)

Lisätietoja:

Kari Räisänen, myyntijohtaja, EMEA ja Pohjois-Amerikka, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 40 518 0567

Bill Woodburn, vanhempi avainasiakaspäällikkö, myynninkehitys ja -tuki, EMEA, Valmet, puh. +44 7730528196

VALMET

Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite