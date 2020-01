27. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020

Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Alm. Brand A/S har i perioden 20. januar 2020 til den 24. januar 2020 købt egne aktier for samlet 2,5 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.

Samlet er der tilbagekøbt aktier for 199,6 mio.kr. svarende til 85,0 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 183,5 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 91,7 % af dette program.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 4 foretaget følgende transaktioner:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (kr.) Transaktionsværdi

(kr.) 20. januar 2020 9.669 61,04 590.196 21. januar 2020 8.288 61,46 509.380 22. januar 2020 6.907 62,66 432.793 23. januar 2020 6.907 62,99 435.072 24. januar 2020 7.597 62,64 475.876 Akkumuleret i perioden 39.368 62,06 2.443.317 Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 3.537.547 56,43 199.620.020

Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.534.343 stk. svarende til 2,2 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.





Detaljerede transaktionsdata

20 January 2020 21 January 2020 22 January 2020 23 January 2020 24 January 2020 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 9.669 61,04 8.288 61,46 6.907 62,66 6.907 62,99 7.597 62,64 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 9.669 61,04 8.288 61,46 6.907 62,66 6.907 62,99 7.597 62,64





20 January 2020 Volume Price Venue Time CET 9.669 61,04 27 60,70 XCSE 20200120 9:01:52.637000 310 60,50 XCSE 20200120 9:10:27.869000 430 60,50 XCSE 20200120 9:56:55.186000 382 60,40 XCSE 20200120 9:58:50.703000 629 60,55 XCSE 20200120 10:24:09.550000 277 60,50 XCSE 20200120 10:33:41.455000 470 60,90 XCSE 20200120 11:03:17.810000 281 60,80 XCSE 20200120 11:24:55.663000 282 60,80 XCSE 20200120 11:44:54.528000 520 60,90 XCSE 20200120 12:40:32.687000 126 60,90 XCSE 20200120 13:07:50.069000 102 60,90 XCSE 20200120 13:07:50.092000 279 61,20 XCSE 20200120 13:22:58.378000 345 61,40 XCSE 20200120 14:00:42.630000 297 61,50 XCSE 20200120 14:27:10.070000 317 61,40 XCSE 20200120 15:02:59.745000 449 61,40 XCSE 20200120 15:23:26.881000 286 61,25 XCSE 20200120 15:41:08.842000 151 61,90 XCSE 20200120 16:00:11.988000 237 61,90 XCSE 20200120 16:00:11.988000 282 61,50 XCSE 20200120 16:14:13.761000 521 61,70 XCSE 20200120 16:25:13.432194 2.669 61,04 XCSE 20200120 16:27:52.604325





21 January 2020 Volume Price Venue Time CET 8.288 61,46 28 61,25 XCSE 20200121 9:08:30.738000 300 61,55 XCSE 20200121 9:28:22.301000 291 61,50 XCSE 20200121 9:32:41.191000 297 61,60 XCSE 20200121 9:50:45.179000 91 61,75 XCSE 20200121 10:21:58.077000 92 61,75 XCSE 20200121 10:21:58.179000 98 61,75 XCSE 20200121 10:22:37.213000 359 61,75 XCSE 20200121 10:22:37.213000 143 61,55 XCSE 20200121 10:39:41.452000 102 61,55 XCSE 20200121 10:39:51.847000 80 61,55 XCSE 20200121 10:39:51.847000 285 61,30 XCSE 20200121 11:03:32.981000 293 61,35 XCSE 20200121 11:40:12.734000 181 61,25 XCSE 20200121 12:00:37.516000 283 61,40 XCSE 20200121 12:27:16.385000 240 61,45 XCSE 20200121 13:27:36.327000 292 61,45 XCSE 20200121 13:27:36.327000 285 61,30 XCSE 20200121 13:49:03.501000 375 61,65 XCSE 20200121 14:41:27.268000 296 61,50 XCSE 20200121 14:58:48.409000 173 61,40 XCSE 20200121 15:25:10.182000 116 61,40 XCSE 20200121 15:26:24.128000 291 61,40 XCSE 20200121 15:44:59.950000 292 61,30 XCSE 20200121 15:59:40.145000 717 61,35 XCSE 20200121 16:04:17.986753 2.288 61,46 XCSE 20200121 16:36:03.136536





22 January 2020 Volume Price Venue Time CET 6.907 62,66 27 61,75 XCSE 20200122 9:10:03.773000 281 61,60 XCSE 20200122 9:15:31.175000 293 62,05 XCSE 20200122 9:34:49.999000 284 61,95 XCSE 20200122 9:47:38.528000 315 62,00 XCSE 20200122 9:59:30.152000 7 62,00 XCSE 20200122 9:59:30.152000 127 62,40 XCSE 20200122 10:38:42.565000 337 62,40 XCSE 20200122 10:38:42.565000 96 62,35 XCSE 20200122 10:46:01.291000 591 62,50 XCSE 20200122 11:26:46.211000 67 62,70 XCSE 20200122 11:50:11.023000 256 62,70 XCSE 20200122 11:53:10.590000 425 63,10 XCSE 20200122 12:42:37.729000 240 63,05 XCSE 20200122 13:24:46.132000 340 63,10 XCSE 20200122 14:22:59.012000 286 63,10 XCSE 20200122 15:07:45.238000 407 63,20 XCSE 20200122 15:42:38.136000 282 63,40 XCSE 20200122 16:12:15.837000 339 63,20 XCSE 20200122 16:26:28.611581 1.907 62,66 XCSE 20200122 16:28:20.166035





23 January 2020 Volume Price Venue Time CET 6.907 62,99 286 62,95 XCSE 20200123 9:15:06.639000 277 63,10 XCSE 20200123 9:58:02.132000 414 63,10 XCSE 20200123 10:49:05.151000 450 63,05 XCSE 20200123 10:59:40.731000 183 63,05 XCSE 20200123 11:20:46.378000 195 63,05 XCSE 20200123 11:20:46.379000 292 63,10 XCSE 20200123 12:01:10.280000 323 63,15 XCSE 20200123 12:23:14.126000 415 63,05 XCSE 20200123 13:11:17.684000 305 63,00 XCSE 20200123 13:50:05.632000 340 63,05 XCSE 20200123 14:29:15.220000 281 63,00 XCSE 20200123 15:04:06.637000 284 62,90 XCSE 20200123 15:32:58.881000 286 62,65 XCSE 20200123 15:52:15.145000 669 62,80 XCSE 20200123 16:14:07.859029 1.907 62,99 XCSE 20200123 16:15:22.021723





