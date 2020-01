Nominations au sein du Comité Exécutif d’Alstom

27 janvier 2020– Alstom annonce la nomination de trois Senior Vice-Présidents, qui siègeront tous au sein du Comité Exécutif.

Müslüm Yakisan a été nommé Senior Vice-Président pour la région Moyen-Orient & Afrique, et sera rattaché directement à Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom. Müslüm a exercé précédemment les fonctions de Vice-Président et Responsable du programme de réorganisation de Siemens Mobility, et celles de Responsable mondial du Portefeuille de trains de banlieue, trains régionaux et voitures de voyageurs pour Siemens Mobility. Il a acquis une vaste expérience dans le secteur du transport ferroviaire et de la mobilité en Europe, Asie, Inde, Amérique du Nord et du Sud, ainsi que de solides capacités à diriger des équipes diverses et pluriculturelles.

Il est titulaire d'un diplôme de génie électrique obtenu à l’Université des sciences appliquées de Wolfenbüttel.

Chez Alstom, la région Moyen-Orient & Afrique regroupe plusieurs marchés d’activité englobant l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, Israël ainsi que l’Asie centrale. La région emploie près de 5 000 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros sur l’exercice 2018/19.

Benjamin Fitoussi a été nommé Senior Vice-Président responsable des Opérations et sera rattaché directement à Henri Poupart-Lafarge.

Benjamin était très récemment Directeur de l’exploitation et Directeur général responsable du Marché général en Europe et en Amérique du Nord pour Nexans.

Il possède une grande expérience dans le domaine du management et dans les entreprises axées sur les projets. Il a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie et opérationnel avec Gemini Consulting et Roland Berger, avant de rejoindre Alstom Power en 2006 où il a occupé divers postes de direction (VP Marketing & Stratégie pour l’activité des systèmes énergétiques et environnementaux, VP Chaîne logistique pour l’activité des services thermiques, et Directeur général pour la gamme de produits de chaudières). Il est titulaire d'un diplôme d’ingénieur obtenu à l’École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique, ainsi que d'un master en gestion stratégique de HEC.

Thierry Best a été nommé Directeur commercial d’Alstom, et sera rattaché directement à Henri Poupart-Lafarge. À ce poste, Thierry sera responsable de toutes les activités commerciales transverses, ainsi que de la coordination de la stratégie commerciale et du développement des affaires. Il était Directeur de l’exploitation depuis 2014. Thierry a rejoint Alstom en 1998 et possède une grande expérience dans le secteur ferroviaire, ayant occupé divers postes de cadre dans les branches Produits, Innovation et Matériels roulants d’Alstom.

Thierry Best est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) et est un ancien étudiant de l'ENA (École Nationale d'Administration), Promotion 1984 - 1986.

