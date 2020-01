København Ø, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 4. februar 2020 med valør den 6. februar 2020.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 3. februar 2020. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 4. februar 2020. Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 6. februar 2020.



Investeringsforeningen Alm. Brand Invest ISIN 2019



(kr. pr. bevis) Korte Obligationer ETIK DK0060232312 1,70 Lange Obligationer ETIK DK0015974778 4,30 Nordiske Aktier ETIK DK0010237569 4,10 Europæiske Aktier ETIK DK0010244854 0,00 Globale Aktier ETIK DK0010270693 5,20 Mix ETIK DK0016195431 6,00 Mix Offensiv ETIK DK0010289602 8,20 Mix Defensiv ETIK DK0060541613 2,10 Virksomhedsobligationer ETIK DK0060689289 2,20 Europæisk Højrente ETIK DK0060872216 1,90

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2020.





Venlig hilsen

BI Management A/S





Direktør

Malene Ehrenskjöld