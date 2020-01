Information réglementée 24 janvier 2020





Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Altran Technologies à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2019, les moyens suivants étaient dédiés au contrat de liquidité :

109 066 titres Altran Technologies

1 908 655€ Il est précisé que le contrat de liquidité est suspendu depuis le 25 juin 2019, date de début de la période de préoffre de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini et qu’aucune transaction n’a par conséquent été effectuée au cours du second semestre.





Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :

109 066 titres Altran Technologies

1 911 535€

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achat : 1 122 683 (1 860 transactions) - 11 090 075€

Vente : 1 286 817 (1 823 transactions) - 12 752 243€

Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :

280 500 titres Altran Technologies

200 210€

A propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays.

