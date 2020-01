Un chiffre d’affaires en progression de +4,3%

Croissance de 25,1% au second semestre

Progression annuelle de 19,4% de l’activité Software





Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2019.

EN K€ 2019 2018 Variatio Acteos France 1er semestre 4 719 5 593 -15,6% 2ème semestre (1) 5 766 4 413 +30,7% Cumul Annuel 10 485 10 006 +4,8% Acteos Allemagne 1er semestre 1 654 1 766 -6,3% 2ème semestre (1) 2 067 1 849 +11,8% Cumul Annuel 3 721 3 615 +2,9% Acteos TOTAL 1er semestre 6 373 7 359 -13,4% 2ème semestre (1) 7 833 6 262 +25,1% dont Mobilité 3 402 2 711 +25,5% dont Software 4 431 3 551 +24 ,8% Cumul Total Annuel 14 206 13 621 +4,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

EN K€ 2019 (1) 2018 Variation Software France 6 161 5 363 +14,9% Allemagne 2 318 1 740 +33,2% Cumul Annuel 8 479 7 103 +19,4% RFID/AutoID/ France 4 324 4 644 -6,9% Mobility Allemagne 1 403 1 874 -25,1% Cumul Annuel 5 727 6 518 -12,1% Cumul Total Annuel 14 206 13 621 +4,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

Croissance en France et en Allemagne

Forte appréciation du mix produits au bénéfice des activités Software

Pour la quatrième année consécutive, l’activité du Groupe connait une évolution positive avec un chiffre d’affaires 2019 de 14,2 M€ en hausse de 4,3%. Depuis 2015, la croissance cumulée ressort à 30,3%.

Après un premier semestre en retrait de 13,4%, le second semestre affiche une progression de 25,1%. Cette évolution est parfaitement en ligne avec les attentes. En France, la forte dynamique de prise de commandes sur l’ensemble de l’activité Software et l’enrichissement du portefeuille clients avec de nouvelles références positionnées sur des secteurs diversifiés ont porté le redressement. En Allemagne, la croissance est également au rendez-vous avec là encore, une accélération des prises de commandes Software.

Ces bonnes performances récompensent l’ensemble des investissements opérés ces dernières années, aussi bien d’un point de vue R&D que commercial et marketing.

Elles se traduisent par une évolution très favorable du mix produit qui participera à l’amélioration des résultats de l’exercice. Ainsi, la contribution des revenus Software à l’activité totale passe de 52,1% en 2018 à 59,7% en 2019.

France :

Progression de 14,9% de l’activité Software

Croissance totale de 30,7% au second semestre

Si l’activité Mobilité est en repli sur l’exercice écoulé (-6,9%), l’activité Software est venue soutenir la croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 14,9%. Au total, la France (74% du CA total) affiche un chiffre d’affaires de près de 10,5 M€ en hausse de 4,6%. Le rebond de l’activité sur la zone a été particulièrement fort au second semestre avec un chiffre d’affaires en progression de 30,7%.

Le chiffre d’affaires récurrent (contrats de maintenance et SAAS) progresse de 20% sur l’année représentant plus de 4 M€ de chiffre d’affaires. Les prestations de service progressent de 8%. Toutes ces évolutions contribuent à l’amélioration de la marge brute.

Allemagne :

Une activité Software en progression de +33,2%

Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice s’établit à 3,7 M€, en hausse de 2,9%. Malgré l’amélioration constatée au second semestre (hausse du chiffre d’affaires de 11,8%), cette évolution reste en deçà de attentes et ne permettra pas de renouer avec la rentabilité sur la zone en 2019. Face à cette situation, une nouvelle organisation commerciale a été mise en place en fin d’année qui doit permettre d’inscrire dans la durée le retour à la croissance et de retrouver la voie de la profitabilité. Fait positif de l’année : la progression de 33,2% de l’activité Software (avec un chiffre d’affaires de 2,3 M€) dont la croissance reste une priorité pour le Groupe.

Net redressement des résultats attendu sur 2019

Les excellentes performances réalisées au second semestre associées à la poursuite des efforts de maîtrise des charges se traduiront positivement dans les résultats avec une réduction significative attendue de la perte opérationnelle annuelle. Toutefois l’équilibre opérationnel ne pourra être atteint compte tenu d’un démarrage d’exercice 2019 trop timide.

La situation de trésorerie au 31 décembre 2019 confirme une réduction de l’encours significative par rapport au 31 décembre 2018. En effet la société avait bénéficié fin 2018 d’une variation favorable du BFR avec notamment un règlement anticipé de plus de 2 M€ de créances clients, situation qui ne s’est pas répétée en cette fin d’exercice 2019. La situation de trésorerie reste pour autant maitrisée et sous contrôle.

Priorités 2020 :

Maintien du cap dans la dynamique commerciale, retour à la profitabilité opérationnelle

Au cours des derniers mois, ACTEOS a retrouvé un rythme de prise de commandes soutenu avec l’entrée de plusieurs signatures significatives dans des secteurs d’activité très variés, réduisant par là même l’exposition au secteur de la grande distribution. En 2020, toutes les équipes resteront mobilisés pour confirmer cette dynamique européenne. Cette conquête commerciale devra s’accompagner d’une amélioration des résultats avec l’objectif de renouer avec la profitabilité opérationnelle sur l’ensemble de l’année.

Pour réussir, ACTEOS s’appuie aujourd’hui sur une organisation en place de la production à la commercialisation permettant de renforcer sa pénétration en France comme en Allemagne.

Prochains évènements :

Publication des résultats 2019, le 12 Mars 2020 après Bourse.

Publication du document d’enregistrement universel 2019, le 27 Mars 2020 après Bourse.

Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 7 Mai 2020.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

