Sword Group - Résultats du 4ème Trimestre 2019

Poursuite de la Surperformance

Chiffre d’Affaires Consolidé Q4 : 56,5 M€

Croissance Organique Q4 : + 18,1 %

Chiffre d’Affaires Consolidé 2019 : 213,2 M€

Croissance organique 2019 : + 20,7 %

Durant l’année 2019, le périmètre de Sword Group a été globalement stable. Seule l’acquisition de DataCo, réalisée en novembre, a modifié son périmètre.

Par rapport au budget 2019 qui prévoyait une croissance interne de 12 %, le Groupe a largement surperformé durant les 4 trimestres.

La répartition des croissances organiques à taux de change constants, en termes sectoriels, est la suivante :

Software : + 20,3 %

Services : + 20,8 %

Total : + 20,7 %

COMPTES CONSOLIDÉS

Année (1) M€ 2019 (2) (3) 2018 Croissance Chiffre d’affaires 213,2 171,4 + 24,4 % EBITDA 28,6 20,1 + 42,1 % Marge d’EBITDA 13,4 % 11,8 % -

(1) Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€

(2) En tenant compte de l’impact IFRS 16

(3) Chiffres non audités

PERSPECTIVES 2020

Ces différents éléments permettent à Sword Group d’envisager une croissance organique de 12 % avec une marge d’EBITDA de 13 % pour l’année 2020.

Cette croissance est confirmée par la taille et la qualité de son backlog.

[Note méthodologique]

En ce qui concerne la définition des indicateurs de performance alternatifs susmentionnés, leur justification et les modalités de calcul de ceux-ci, prière de vous référer à la note méthodologique y relative (paragraphe 10 du rapport financier annuel 2018, rapport de gestion, pages 26 et 27) telle que publiée dans le rapport annuel arrêté au 31 décembre 2018. Pour

accéder au rapport annuel, veuillez cliquer ICI.

Agenda

12/03/2020 : Réunion de présentation des Résultats 2019 à Paris, 10 heures, Centre Arpège Trocadéro



23/04/2020 : Publication du Chiffre d’Affaires du 1ER trimestre 2020



28/04/2020 : Assemblée Générale (comptes 2019)



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 200+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.





